تركيا تعزز حضورها الدفاعي في الخليج وأوروبا تسعى للحوار مع روسيا

تسعى تركيا إلى تعزيز شراكتها الدفاعية مع دول الخليج بعد الحرب مع إيران، فيما تدعو أصوات أوروبية إلى استئناف الحوار مع روسيا لتجنب الحرب.

تركيا تعزز حضورها الدفاعي في الخليج وأوروبا تسعى للحوار مع روسيا
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   08:56
مركز الأخبار
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تناولت صحيفة إسرائيلية تنامي الدور التركي في الترتيبات الدفاعية الخليجية بعد الحرب مع إيران، فيما دعت صحيفة بريطانية أوروبا إلى استئناف الحوار مع موسكو لتجنب مواجهة عسكرية كارثية.

تركيا تعزز موقعها شريكاً دفاعياً لدول الخليج بعد الحرب مع إيران

أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تحليل لها، إلى تنامي الدور التركي في رسم الترتيبات الدفاعية الخليجية لمرحلة ما بعد الحرب مع إيران، مستفيدة من الخلافات بين دول الخليج وتراجع اليقين بشأن استمرار الدور الأميركي في المنطقة.

وأوضح التحليل أن الاتفاق الدفاعي بين تركيا وقطر، رغم عدم تضمّنه التزاماً بالتدخل العسكري المتبادل، يعكس توجهاً لتعزيز التعاون الأمني والعسكري، في وقت تواصل فيه دول الخليج بناء شراكات دفاعية منفصلة، بسبب تباين حساباتها السياسية وتنافسها الإقليمي، ولا سيما بين السعودية والإمارات وقطر.

ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا تجاوزت دور مورد السلاح لتصبح شريكاً في صياغة السياسات الدفاعية الخليجية، مستفيدة من علاقاتها المتنامية مع دول المنطقة، وقدراتها العسكرية والصناعية، في ظل سعي الخليج إلى تعزيز الردع وحماية الممرات البحرية والتأثير في ملفات اليمن والعراق وسورية.

ورأت الصحيفة أن هذا التحول يفرض على إسرائيل إعادة تقييم حساباتها الإقليمية، إذ لم تنجح اتفاقيات أبراهام في إنشاء منظومة دفاع مشترك، بينما تستطيع تركيا توفير قدرات عسكرية ونفوذ إقليمي لا تستطيع إسرائيل تقديمهما، أو لا ترغب في ذلك.

أوروبا بحاجة إلى الحوار مع روسيا لتجنب حرب كارثية

دعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الدول الأوروبية إلى استئناف الحوار مع روسيا وتعزيز قنوات الاتصال السياسية والعسكرية معها، محذرة من أن زيادة الإنفاق الدفاعي والاستعداد لمواجهة عسكرية لا يكفيان لمنع اندلاع حرب قد تنتج عن سوء تقدير متبادل أو حوادث غير مقصودة.

وقال الكاتب سايمون غاس، المستشار السابق في لجنة الاستخبارات المشتركة البريطانية، إن تراجع اتفاقيات الحد من التسلح وضعف التواصل بين موسكو والدول الغربية يزيدان احتمالات التصعيد، خصوصاً مع تبادل التصريحات العدائية وتفسير كل طرف الإجراءات الدفاعية للطرف الآخر بوصفها تهديداً يستدعي الرد.

واستشهد الكاتب بأحداث عام 1983 خلال الحرب الباردة، حين كادت إنذارات خاطئة وتدريبات عسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن تدفع الاتحاد السوفييتي إلى الاعتقاد بأن هجوماً غربياً وشيكاً يستهدفه، ما رفع خطر اندلاع مواجهة نووية.

وأكد أن أوروبا تحتاج إلى الجمع بين تعزيز قدراتها العسكرية وتجنب الحرب، عبر توحيد موقفها من الحوار مع موسكو، وتحديد ممثلين للتواصل معها، ووضع خطط واضحة لإدارة الأزمات ومنع خروج أي مواجهة عن السيطرة. واستحضر في هذا السياق تجربة مارغريت تاتشر، التي حرصت على فهم الاتحاد السوفييتي وأبقت باب التواصل مفتوحاً، رغم اعتبارها أن الغرب يخوض مواجهة استراتيجية معه.

(م ش)

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