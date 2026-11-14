قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أراضي زراعية في ريف القنيطرة

قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية الثقيلة أراضي زراعية شرقي قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، من دون تسجيل إصابات.

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أراضي زراعية في ريف القنيطرة
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السبت 14 تشرين الثاني, 2026   23:16
مركز الأخبار
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قصفت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم، بالمدفعية الثقيلة أراضي زراعية شرقي قرية الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ مطلع عام 2026، 118 استهدافاً إسرائيلياً للأراضي السورية، بينها 6 استهدافات جوية و112 برية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 13 هدفاً، شملت بقايا مستودعات أسلحة وذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وأشار المرصد إلى أن هذه الضربات أدت إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

(ع م)

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