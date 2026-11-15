البحرين تحذر من تهديدات أمنية بعد إعلان إيران استهداف قاعدة أميركية

أصدرت البحرين تحذيرين أمنيين بعد إعلان إيران استهداف قاعدة أميركية، بالتزامن مع تعثر جهود إنهاء الحرب واستمرار الهجمات الحوثية على السعودية.

البحرين تحذر من تهديدات أمنية بعد إعلان إيران استهداف قاعدة أميركية
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   09:33
مركز الأخبار
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أصدرت البحرين، اليوم، تحذيرين أمنيين من تهديدات محتملة، في أول تحذيرات من هذا النوع منذ أيلول الماضي، بالتزامن مع إعلان إيران استهداف قاعدة عسكرية أميركية في المملكة، وسط غموض يحيط بالجهود الأميركية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو تسعة أشهر.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن المواطنين والمقيمين تلقوا تنبيهات تدعوهم إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب موقع آمن، في وقت تستضيف فيه المملكة الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن الحرس الثوري أعلن استهداف قاعدة عسكرية أميركية في البحرين، رداً على ما وصفه بـ "أعمال أميركية عدائية"، فيما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي "برس تي في" بأن الهجوم نُفذ بست طائرات مسيّرة استهدفت راداراً للدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للطائرات المروحية.

وجاءت التحذيرات البحرينية بعد يومين من إعلان الحرس الثوري استهداف رادار أميركي للإنذار المبكر في المملكة، وهو ما نفاه الجيش الأميركي، مؤكداً اعتراض طائرتين إيرانيتين مسيّرتين من دون وقوع أضرار.

ولم تحقق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع أي اختراق حتى الآن، رغم امتناع واشنطن وطهران عن تنفيذ هجمات مباشرة خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار تداعيات الحرب التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 شباط من العام الجاري، قبل أن تتسع رقعتها إقليمياً مع شن طهران هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على قواعد أميركية في دول الخليج.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار خلال الأيام الماضية إلى إمكانية الامتناع عن مهاجمة إيران، ما لم تواجه الولايات المتحدة استفزازات جديدة من طهران أو الحوثيين في اليمن، مع الإبقاء على الحصار البحري الأميركي.

وفي موازاة ذلك، استمرت المواجهات على الجبهة اليمنية، مع تبادل الهجمات بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية، إذ أعلن التحالف، اليوم، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، وثلاث طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة.

(م ش)

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