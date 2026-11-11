آيزنكوت يحذّر نتنياهو من إقحام الأجهزة الأمنية في أزمة دستورية

دعا غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إلى تجنّب خطوات قد تضع قادة الأجهزة الأمنية أمام مأزق دستوري، محذّراً من ربط عمل المؤسسات الأمنية ببقاء الحكومة.

آيزنكوت يحذّر نتنياهو من إقحام الأجهزة الأمنية في أزمة دستورية
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   22:32
مركز الأخبار
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قال المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية غادي آيزنكوت مخاطباً نتنياهو: "لا تضع الأجهزة الأمنية أمام معضلات سياسية تتعلق ببقاء الحكومة"، متعهداً بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن لتحلّ محل حكومة نتنياهو.

وجاءت تصريحاته بعدما دعا نتنياهو، عقب أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة ما وصفه بالتهديد الإيراني.

وقال نتنياهو أمام الكنيست إن إيران تعمل على إعادة بناء تهديدها النووي، محذّراً من ضغوط دولية محتملة لقبول امتلاكها سلاحاً نووياً. ووصف التهديد الإيراني بأنه "وجودي"، داعياً إلى تنحية الاعتبارات الأخرى جانباً وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

(ف)

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