توغل إسرائيلي جديد ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم

توغلت قوات الجيش الإسرائيلي من جديد في ريف القنيطرة الجنوبي، وتعمل على تفتيش المزارعين وعمال قطاف الزيتون ومنعتهم من مواصلة العمل والوصول إلى أراضيهم الزراعية.

توغل إسرائيلي جديد ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم
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الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   10:47
مركز الأخبار
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أفادت مصادر محلية بتوغل قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم، بعدة عربات عسكرية محمّلة بالجنود غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدم الجنود على تفتيش عمال قطاف الزيتون ومنعهم من مواصلة عملهم والوصول إلى أراضيهم الزراعية.

ويأتي هذا التوغل في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري، إذ شهدت المنطقة، أمس الثلاثاء، تحركات عسكرية إسرائيلية وإقامة حواجز وتفتيش المارة في ريف القنيطرة، وسط استمرار القيود المفروضة على حركة المدنيين ووصولهم إلى أراضيهم.

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت القوات الإسرائيلية أربع قنابل دخانية باتجاه منطقة الصوانية بالقرب من بلدة طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة.

(أم)

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