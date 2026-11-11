هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع مفاوضات أبوظبي

استأنفت روسيا وأوكرانيا مفاوضاتهما في أبوظبي بوساطة أميركية، اليوم، بالتزامن مع هجمات متبادلة استهدفت موانئ ومنشآت للطاقة وسقوط قتلى.

هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بالتزامن مع مفاوضات أبوظبي
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   10:48
مركز الأخبار
+

تواصلت الهجمات العسكرية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، اليوم، بالتزامن مع استئناف المحادثات بين البلدين بوساطة أميركية في أبوظبي، في يومها الثاني، وسط مساع للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب، وخلافات لا تزال قائمة بشأن الأراضي والضمانات الأمنية والترتيبات السياسية لمرحلة ما بعد القتال.

واندلع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي المطل على بحر البلطيق، إثر هجوم بطائرات مسيّرة، وفق ما أفاد حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف منطقة الميناء الذي يعد أحد أبرز مراكز تصدير النفط الروسية غرب البلاد، وتعرض مراراً لهجمات أوكرانية.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت سفينة شحن في البحر الأسود، جنوب غرب أوديسا، قالت إنها كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأضافت أن طائرات مسيّرة روسية استهدفت خلال الليل ثلاث محطات كهرباء فرعية في منطقتي كريفي ريه وأوديسا الأوكرانيتين.

وفي تطور آخر، أفادت وكالة تاس الروسية، نقلاً عن حاكم منطقة سمولينسك فاسيلي أنوخين، بمقتل شخصين إثر اصطدام حطام طائرة مسيّرة بمبنى سكني في المنطقة المحاذية لبيلاروسيا.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بينما تستأنف في أبوظبي أعمال اليوم الثاني من الجولة الثالثة للمحادثات الثلاثية، بمشاركة وفود روسية وأوكرانية وأميركية، في محاولة لمعالجة الملفات العسكرية والسياسية والاقتصادية العالقة، والبحث في سبل وقف العمليات القتالية وخفض التصعيد.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأول من المحادثات بأنه كان بناء ومثمراً، مشيراً إلى أن المناقشات تناولت الضمانات الأمنية طويلة الأمد وآليات منع تجدد الحرب، إلى جانب الملفات الإنسانية، معلناً أن كييف تعمل على التوصل إلى صفقة كبيرة لتبادل الأسرى مع موسكو. كما أكد رئيس الوفد الأوكراني رستم أوميروف أن أولوية بلاده تتمثل في وقف القتال والحصول على ضمانات أمنية موثوقة.

من جهته، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المحادثات بأنها مثمرة للغاية، لكنه أقر بأن التوصل إلى اتفاق لا يزال يتطلب كثيراً من العمل، مشدداً على ضرورة توسيع المشاورات لتشمل الدول الأوروبية، باعتبارها طرفاً أساسياً في أي ترتيبات أمنية طويلة الأمد. وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن المناقشات تناولت كيفية البناء على المؤسسات والاتفاقيات الأمنية الأوروبية القائمة بعد انتهاء الحرب.

وفي هذا السياق، تشارك فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في المشاورات المرتبطة بالمفاوضات، وسط مساع أوروبية لضمان دور مباشر في صياغة الترتيبات الأمنية المقبلة.

على صعيد متصل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان حرص بلاده على مواصلة جهودها لتقريب وجهات النظر بين موسكو وكييف، مشيراً إلى أن استضافة المحادثات تعكس الثقة الدولية بدور الإمارات ونهجها في دعم السلام. وأعرب عن أمله في أن تفضي المناقشات إلى خطوات عملية لإنهاء الأزمة، مؤكداً أن الحلول المستدامة للنزاعات لا تتحقق إلا عبر الحوار وخفض التصعيد.

ولا تزال الخلافات بشأن الأراضي وشروط وقف القتال والضمانات الأمنية تشكل أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما تسعى واشنطن إلى تحويل المحادثات الجارية في أبوظبي إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ، وسط استمرار المواجهات العسكرية على جبهات الحرب واستهداف المنشآت الحيوية لدى الطرفين.

(م ش)

العلامات:

المقال السابق

توغل إسرائيلي جديد ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم

المادة التالية

موظفو محطة علوك بلا رواتب منذ 7 أشهر

أخبار ذات صلة

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان بلدات في جنوب لبنان

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان بلدات في جنوب لبنان

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 23:26

بين ضغوط الحرب وتغيير القيادة تساؤلات حول مستقبل التوازنات في الشرق الأوسط

بين ضغوط الحرب وتغيير القيادة تساؤلات حول مستقبل التواز...

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 08:49

صواريخ متبادلة ومعارك على جبهات مأرب وتعز ضمن تصعيد جديد في اليمن

صواريخ متبادلة ومعارك على جبهات مأرب وتعز ضمن تصعيد جدي...

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 09:48

إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان

إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل سلطنة عُمان

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 21:34

مقتل 12 شخصاً وإصابة 50 جرّاء حادث تصادم ضخم في بلغاريا

مقتل 12 شخصاً وإصابة 50 جرّاء حادث تصادم ضخم في بلغاريا

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 22:28

الولايات المتحدة تُخلي طائرات من قاعدة بريطانية إثر تهديد إيراني

الولايات المتحدة تُخلي طائرات من قاعدة بريطانية إثر تهد...

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 09:17