370 عائلة مهجرة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية يوم غد

تستعد 370 عائلة لمغادرة مخيمات الإيواء يوم غد الخميس باتجاه مناطقها الأصلية ضمن القافلة الثامنة.

370 عائلة مهجرة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية يوم غد
370 عائلة مهجرة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية يوم غد
370 عائلة مهجرة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية يوم غد
370 عائلة مهجرة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية يوم غد
370 عائلة مهجرة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية يوم غد
370 عائلة مهجرة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية يوم غد
370 عائلة مهجرة تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية يوم غد
خبر
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   10:35
الحسكة
+

ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق القافلة الثامنة للمهجّرين من مخيم واشوكاني في الحسكة، تتواصل عمليات تجهيز وتحميل الأمتعة والمستلزمات المنزلية للعائلات التي تستعد للعودة إلى مناطقها الأصلية في أرياف سري كانيه وتل تمر وزركان.

وتعمل العائلات على ترتيب مقتنياتها ونقلها إلى وسائل النقل المخصصة، تمهيداً لانطلاق القافلة، وسط مشاعر الأمل والترقب للعودة إلى قراها ومنازلها بعد سنوات من التهجير.

ومن المقرر أن تعود يوم غد 370 عائلة ضمن القافلة الثامنة من قوافل العودة.

(م)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

البنتاغون يطلب زيادة المساهمة الأميركية في ميزانية الناتو 20% خلال 2027

المادة التالية

توغل إسرائيلي جديد ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم

أخبار ذات صلة

عمر أوجلان: نحيي نضال روج آفا من أجل اللغة الكردية

عمر أوجلان: نحيي نضال روج آفا من أجل اللغة الكردية

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 08:52

البرلمان يقر إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي وتحصّن القرارات الإدارية

البرلمان يقر إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي وتحصّن ا...

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 15:24

افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات

افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقا...

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 13:44

السيول تكشف عن ألغام وعبوات ناسفة في العريشة والأهالي يناشدون لإزالتها

السيول تكشف عن ألغام وعبوات ناسفة في العريشة والأهالي ي...

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 09:04

عضو مجلس PYD: نقل مكان القائد أوجلان لا يكفي.. يجب تغيير القوانين

عضو مجلس PYD: نقل مكان القائد أوجلان لا يكفي.. يجب تغيي...

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 02:30

إصابة شقيقين في ريف تل تمر الجنوبي جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب

إصابة شقيقين في ريف تل تمر الجنوبي جراء انفجار جسم من م...

الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026 - 19:41