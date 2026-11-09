تحليق مكثّف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء القنيطرة ودرعا

شهدت أجواء كل من القنيطرة ودرعا تحليقاً مكثفاً لطيران الاستطلاع والمروحيات الإسرائيلية.

تحليق مكثّف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء القنيطرة ودرعا
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الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   18:20
مركز الأخبار
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شهدت أجواء مدينة السلام في ريف القنيطرة، اليوم، تحليقاً مكثفاً لطيران الاستطلاع المسيّر، بالتزامن مع رصد تحليق مروحي يُرجّح تبعيته للقوات الإسرائيلية فوق أجواء مدينتي نوى وبصر الحرير ومنطقة اللجاة في ريف درعا الغربي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان برصد هذه التحركات الجوية، التي شملت مناطق متفرقة من جنوب سوريا، وسط استمرار النشاط الجوي الإسرائيلي في أجواء محافظتي القنيطرة ودرعا.

(ع م)

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