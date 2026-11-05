خطة أميركية-إسرائيلية لشن عملية عسكرية مكثفة وقصيرة ضد أهداف في إيران

وضعت واشنطن وتل أبيب خططاً لعملية عسكرية مكثفة وقصيرة ضد أهداف إيرانية، تشمل منشآت الطاقة والصناعات البتروكيماوية وترسانة الصواريخ والمسيّرات، وسط تعثر جهود التهدئة.

خطة أميركية-إسرائيلية لشن عملية عسكرية مكثفة وقصيرة ضد أهداف في إيران
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   18:40
مركز الأخبار
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وضعت الولايات المتحدة وإسرائيل خططاً عسكرية محددة لتنفيذ عملية مكثفة وقصيرة ضد أهداف داخل إيران، في حال تقرر استئناف المواجهة العسكرية، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة.

وبحسب المصادر، قد تشمل الضربات المحتملة البنية التحتية للطاقة والمنشآت البتروكيماوية الإيرانية، إلى جانب استهداف ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة، بهدف منع طهران من إعادة بناء قدراتها العسكرية.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي يضع اللمسات الأخيرة على استعداداته لاحتمال استئناف الحرب على إيران، بما في ذلك إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة.

وتأتي هذه التطورات وسط تداعيات الهزيمة التي مُني بها الجمهوريون أمام الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، إذ أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بأن الحرب على إيران أسهمت في الخسارة الانتخابية.

ونقل "أكسيوس" عن مستشار سابق لترامب قوله إن خسارة انتخابات التجديد النصفي أمر، لكن الرئيس "لا يريد أن يبدو خاسراً مرتين". وأضاف الموقع أن هذا الاحتمال زاد من حالة الغموض بشأن الخطوة المقبلة لترامب، حتى داخل دائرته المقربة.

في المقابل، تتواصل جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لاتفاق يمنع تجدد الحرب، استكمالاً للمحادثات التي قادتها قطر بين واشنطن وطهران خلال الأيام الماضية، والتي أحرزت، وفق تصريحات من الجانبين، تقدماً في عدد من الملفات.

وكشف مصدر مطلع لـ"أكسيوس" أن الوسطاء استفسروا من مسؤولين في البيت الأبيض، قبل الانتخابات، عن موقف ترامششب في حال خسارة الجمهوريين، لكن مستشاريه لم يقدموا إجابة حاسمة. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله: "أبلغنا الجميع بأننا ننتظر أولاً لنرى كيف ستؤول نتائج الانتخابات بالنسبة إلينا".

وفي طهران، احتفى مسؤولون إيرانيون بهزيمة ترامب، معتبرين أنها مؤشر على تقدم بلادهم في الحرب. غير أن دبلوماسيين مشاركين في جهود الوساطة ومستشارين للرئيس الأميركي حذروا، وفق "أكسيوس"، من أن إظهار إيران شعورها بالانتصار قد يدفع ترامب إلى العودة للخيار العسكري.

(ع م)

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مصدر:  YNK يصوّت على الانسحاب من حكومة جنوب كردستان

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