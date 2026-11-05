مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، وأصيب أربعة آخرون بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة.

مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   17:27
مركز الأخبار
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قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، وأصيب آخرون، اليوم، جراء قصف إسرائيلي وإطلاق نار استهدفا مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بمقتل شخص في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب بلدية الزوايدة وسط القطاع. كما قُتل شاب وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة، إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين بصاروخين أطلقتهما مسيّرة إسرائيلية غربي البلدة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، وصل جثمان نورا سليمان محمد شيخ العيد (54 عاماً) إلى مستشفى ناصر، بعد إصابتها برصاص إسرائيلي داخل خيمتها في منطقة مواصي خان يونس، كما أصيب رجل وامرأة بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من آليات الجيش الإسرائيلي باتجاه مناطق شمالي خان يونس وشرقيها.

(ع م)

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