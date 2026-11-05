احتجاجات واسعة في فرنسا بمشاركة مئات الآلاف

شهدت فرنسا احتجاجات واسعة بمشاركة مئات الآلاف، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.

احتجاجات واسعة في فرنسا بمشاركة مئات الآلاف
العالم والشرق الأوسط
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   17:34
مركز الأخبار
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شهدت مدن فرنسية عدة، اليوم، احتجاجات واسعة بمشاركة مئات الآلاف، تنديداً بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة والتعليم، في تحرك جديد يزيد الضغوط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وبحسب "رويترز"، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة ليون، فيما شهدت باريس مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، وأُغلقت شوارع باستخدام حاويات القمامة. كما امتدت الاحتجاجات إلى مرسيليا ونانت ومدن أخرى.

وقالت رئيسة الكونفدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، إن التحضيرات شملت نحو 260 مدينة وبلدة في أنحاء البلاد، فيما قدّر جهاز المخابرات الداخلية عدد المشاركين المتوقعين خارج باريس بما يتراوح بين 500 ألف و700 ألف شخص.

وأعلنت السلطات نشر نحو 70 ألف شرطي لتأمين الاحتجاجات، وسط مخاوف من تجدد أعمال الشغب والنهب التي شهدتها البلاد في 17 تشرين الأول الماضي.

(ع م)

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