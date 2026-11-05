تحركات عسكرية إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة

دخلت آليات ثقيلة من نوع باقر منطقة المعكر الواقعة غرب صيدا الحانوت بريف القنيطرة؛ لاستكمال أعمال الحفر والتجريف ضمن مشروع "خط سوفا 53".

تحركات عسكرية إسرائيلية جديدة في ريف القنيطرة
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   12:25
مركز الأخبار
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الإسرائيلية دفعت بآليات ثقيلة إضافية من نوع "باقر"، عبر بوابة أبو الغيثار، باتجاه منطقة المعكر الواقعة غرب صيدا الحانوت في ريف القنيطرة، وذلك لاستكمال أعمال الحفر والتجريف ضمن مشروع "خط سوفا 53".

وأوضح المرصد ان الآليات وصلت إلى موقع تتمركز فيه آليات ثقيلة أخرى سبق أن نُقلت إلى المنطقة، في إطار تحركات عسكرية إسرائيلية متواصلة تشهدها مناطق من ريف القنيطرة.

(م ح)

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