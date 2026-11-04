مقتل عنصرين من وزارة الدفاع بريف درعا

قتل عنصران من وزارة الدفاع، جراء انفجار لغم بريف درعا.

مقتل عنصرين من وزارة الدفاع بريف درعا
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الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   13:06
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قتل عنصران من وزارة الدفاع بانفجار لغم أرضي بريف درعا، وفق إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع.

وكانت قد ذكرت مصادر محلية بأن أربعة عناصر أصيبوا بجروح، بعضها بليغة، جراء انفجار لغم.

(م ش)

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