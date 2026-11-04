طلبة كركي لكي وجل آغا يطالبون بحقهم في التعليم بلغتهم الأم

رفضاً لقرارات الحكومة الانتقالية المتعلقة بتقليص تدريس اللغة الكردية في المدارس، وتمسكاً بحقهم في التعلم باللغة الأم، خرج طلبة مدينتي كركي لكي وجل آغا في مسيرة احتجاجية للمطالبة بضمان استمرار التعليم باللغة الكردية.

طلبة كركي لكي وجل آغا يطالبون بحقهم في التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي وجل آغا يطالبون بحقهم في التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي وجل آغا يطالبون بحقهم في التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي وجل آغا يطالبون بحقهم في التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي وجل آغا يطالبون بحقهم في التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي وجل آغا يطالبون بحقهم في التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي وجل آغا يطالبون بحقهم في التعليم بلغتهم الأم
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   12:40
قامشلو
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خرج طلبة مدينة كركي لكي، اليوم، في مسيرة احتجاجاً على قرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية والذي حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً فقط، مطالبين بتدريس جميع المواد والمناهج الدراسية بلغتهم الأم، وضمان حقهم في مواصلة التعليم باللغة الكردية.

وأكد الطلبة أن تقليص ساعات تدريس اللغة الكردية يحد من حضورها في العملية التعليمية، ولا ينسجم مع حق الأجيال في التعلم بلغتها، مؤكدين أن اللغة ليست مجرد مادة ضمن المنهاج، بل هي جزء أساسي من الهوية والثقافة.

وسار الطلبة في الشارع الرئيسي في المدينة ورددوا شعارات شددوا فيها على ضرورة عدم حصر تعليم اللغة الكردية بعدد محدود من الحصص، مطالبين بضمان تدريسها في مختلف المراحل الدراسية.

وفي السياق نفسه، خرج طلبة مدينة جل آغا في تظاهرة، جابت الشارع العام، وطالب خلالها الطلبة بضرورة احترام مطالبهم في التعلم بلغتهم الأم، وأكدوا أن التعليم باللغة الأم حق طبيعي.

(ر خ/ح)

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