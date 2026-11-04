الحرس الثوري: نيران تشتعل في 4 ناقلات بسبب ألغام بحرية قرب مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير أربع ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام بحرية جنوب مضيق هرمز، مشيراً إلى استمرار اشتعال النيران فيها والسيطرة على سفينتين أخريين.

الحرس الثوري: نيران تشتعل في 4 ناقلات بسبب ألغام بحرية قرب مضيق هرمز
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   11:02
مركز الأخبار
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قال ​الحرس الثوري ‌الإيراني إن أربع ناقلات ​نفط ​دمرت بعد اصطدامها بألغام بحرية ​في أثناء ​محاولتها عبور ممر محظور جنوب ​مضيق ​هرمز الحيوي.

وفي بيان، أفاد ‌الحرس الثوري بأن النيران لا تزال ​مشتعلة ​في الناقلات وأضاف ​أنه تمت ​السيطرة على سفينتين أخريين.

(م ش)

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