تحركات عسكرية إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة ومناورات بالمنطقة

دفعت القوات الإسرائيلية بآليات ودبابات إلى مناطق في ريفي درعا والقنيطرة، ونفذت مناورات عسكرية وعمليات تفتيش لمنازل في جباتا الخشب.

تحركات عسكرية إسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة ومناورات بالمنطقة
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   09:46
مركز الأخبار
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أفادت مصادر محلية، اليوم، بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات، انطلقت من ثكنة الجزيرة باتجاه بلدتي صيصون والمسريتية في ريف درعا الغربي، قبل أن تتابع تحركها نحو ريف القنيطرة وصولاً إلى بوابة أبو الغيثار.

وأضافت المصادر أن ثلاث دبابات إسرائيلية تحركت باتجاه منطقة المعكر وبدأت تنفيذ مناورات عسكرية، بالتزامن مع توغل دورية أخرى من منطقتي معرية وعابدين باتجاه قريتي جملة والمسريتية في ريف درعا الغربي.

وفي سياق متصل، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش لمنازل في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة، دون ورود معلومات عن وقوع اعتقالات أو إصابات.

(م ش)

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