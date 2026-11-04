موسكو تعلن استهداف منشآت طاقة وسفن أوكرانية وحريق بمركز "أوزون" جنوب روسيا

أعلنت موسكو استهداف منشآت طاقة وسفن شحن في أوكرانيا، فيما اندلع حريق بمركز لوجستي لشركة "أوزون" جنوب روسيا إثر هجوم مسيّرات أوكرانية، دون تسجيل إصابات.

موسكو تعلن استهداف منشآت طاقة وسفن أوكرانية وحريق بمركز "أوزون" جنوب روسيا
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   09:17
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها استهدفت خلال الليل منشآت للطاقة في أوكرانيا وسفناً بحرية قالت إنها تعمل لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية، بينها سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية على بعد نحو 8 كيلومترات جنوب غرب مدينة أوديسا، في مياه البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان إن الهجمات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة، واستهدفت منشآت في قطاع الطاقة وسفناً تُستخدم لدعم القوات الأوكرانية، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عنها.

في المقابل، أعلن حاكم جمهورية أديغيا جنوب روسيا، مراد كومبيلوف، اندلاع حريق في مركز لوجستي تابع لشركة "أوزون" للتجارة الإلكترونية بمدينة أديغيسك، جراء هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية خلال الليل، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ تعمل على إخماد النيران، من دون تسجيل إصابات.

وأعلنت الشركة إجلاء جميع العاملين في المركز، وتحويل الشحنات المتجهة إلى أديغيسك إلى مراكز لوجستية في مناطق أخرى.

وأضاف كومبيلوف أن حطام طائرات مسيّرة ألحق أضراراً بأنبوب غاز ونوافذ أحد المنازل في قرية بيتروف، من دون وقوع إصابات، مؤكداً إصلاح تسرب الغاز الناجم عن الحادث.

(م ش)

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