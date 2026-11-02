إيران تعرض إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين بشروط

عرضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، شرط موافقة واشنطن على مطالب تشمل إنهاء الحرب ورفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة بالخارج.

إيران تعرض إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين بشروط
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   17:28
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، أن طهران تدرس خطة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، شرط موافقة الولايات المتحدة على مطالبها، في إطار الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر عبر وسطاء، مؤكداً أن تنفيذ الخطة واستئناف المحادثات مرهونان بقبول المطالب الإيرانية.

وأضاف بقائي أن إمكانية تنفيذ الخطة خلال يومين تمثل دليلاً على حسن نية طهران، مشيراً إلى أن إعادة الأمن إلى المضيق واستئناف المفاوضات قد يتحققان خلال فترة قصيرة إذا استجابت واشنطن للمطالب.

وتشمل المطالب الإيرانية إنهاء الحرب في الشرق الأوسط على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع العقوبات عن قطاع النفط، وإنهاء الحصار البحري الأميركي.

وكانت طهران قد نقلت إلى واشنطن، عبر وساطة قطرية في أيلول الماضي، خطة من سبعة أيام تتضمن إعادة فتح المضيق في يومها السادس، مقابل الاستجابة لمطالبها.

(ع م)

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