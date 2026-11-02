طلبة كلية الثقافة والفن يؤكدون تمسكهم بحقهم في التعليم وحماية خصوصية الجامعة

أكد طلبة كلية الثقافة والفن التابعة لجامعة روجآفا في مدينة ديرك، دعمهم لموقف مجلس الجامعة وتمسكهم بحقهم في التعليم، إلى جانب حماية خصوصية الجامعة واللغة الكردية، وذلك خلال بيان قُرئ أمام مبنى الكلية.

طلبة كلية الثقافة والفن يؤكدون تمسكهم بحقهم في التعليم وحماية خصوصية الجامعة
خبر
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   15:24
قامشلو
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أصدر طلبة كلية الثقافة والفن في مدينة ديرك والتابعة لجامعة روجآفا، بياناً أكدوا فيه دعمهم لموقف مجلس جامعة روج آفا وتمسكهم بحقهم في التعليم وحماية خصوصية الجامعة واللغة الكردية، وذلك أمام مبنى كلية الثقافة والفن في مدينة ديرك.

وقرأ البيان الطالب أدهم شيخموس بلغة الكردية، وجاء فيه أن طلبة كلية الثقافة والفن يعربون عن دعمهم للبيان الصادر عن مجلس جامعة روج آفا، مؤكدين أن مستقبل الشباب الكردي وأحلامهم وتطلعاتهم وحقهم في التعليم لا يمكن أن تكون ضحية للمناورات والمصالح السياسية.

وأشار البيان إلى أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل الطلبة يمثل حقاً أساسياً لهم، موكدين أن قرارهم يتمثل في حماية خصوصية منطقتهم وجامعتهم ولغتهم.

دعا الطلبة جميع الأطراف المعنية والمؤسسات الدولية والجمهور إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الظلم وسياسة الإقصاء والدفاع عن حق الشباب في التعليم.

(ك س/أ ب)

ANHA

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