موسكو: التقارير التي تفيد بالتخطيط لعمل عسكري ضد إيران تثير قلقاً بالغاً

أعربت روسيا عن قلقها البالغ إزاء تقارير تخطيط ضربة عسكرية جديدة ضد إيران، مؤكدة دعمها للمفاوضات والوساطة، وسط تحذيرات من احتمال ضربة نووية أميركية.

موسكو: التقارير التي تفيد بالتخطيط لعمل عسكري ضد إيران تثير قلقاً بالغاً
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   14:57
مركز الأخبار
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، بأن التقارير التي تفيد بالتخطيط لعمل عسكري جديد ضد إيران تثير قلقاً بالغاً.

وقالت في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "إن المؤشرات التي تفيد بالتخطيط لعمليات عسكرية جديدة ضد الجمهورية الإسلامية تثير قلقاً بالغاً".

وأضافت: "نحن ندعم جهود الوسطاء، ونقدم من جانبنا المساعدة في عملية التفاوض، ونؤكد مجدداً استعدادنا للمساهمة في إيجاد حلول مقبولة للطرفين، وكذلك في تنفيذ هذه الحلول لاحقاً".

وتابعت: "نأمل في عودة سريعة للأوضاع إلى طبيعتها في مضيق هرمز، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للدول المطلة على المضيق، وكذلك الدول التي ترغب في استخدام هذا الممر المائي -الذي يُعد حيوياً للاقتصاد العالمي- بشكل آمن ودون عوائق"

وكان الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، أوضح أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد تشن ضربة نووية على إيران في الأيام المقبلة تحت ضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكتب كارلسون على منصة "إكس": "تحت ضغط نتنياهو، يمكن لإدارة ترامب أن تشن ضربة نووية على إيران في غضون أيام".

وأشار إلى أن "جبل بيكاكس" هو الهدف، حيث تزعم المخابرات الإسرائيلية أن إيران يمكن أن تستأنف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وأكد أنه لا يوجد سلاح قادر على اختراق دفاعات المنشأة التي يبلغ عمقها قرابة 300 قدم، مما يجعل "الضربة النووية الخيار الوحيد".

(م ش)

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