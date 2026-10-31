مئات الآلاف يشاركون في احتجاجات فرنسا

شارك نحو 320 ألف شخص في احتجاجات بفرنسا ضد غلاء المعيشة وتدهور التعليم، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 290 متظاهراً وشهدت باريس مواجهات.

مئات الآلاف يشاركون في احتجاجات فرنسا
العالم والشرق الأوسط
السبت 31 تشرين الأول, 2026   22:06
مركز الأخبار
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شارك نحو 320 ألف شخص في تظاهرات شهدتها مدن فرنسية عدة، اليوم، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم عدم المساواة وتراجع ظروف التعليم، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية، فيما قدّر ائتلاف منظمات شبابية واتحادات طلابية عدد المشاركين بنحو نصف مليون شخص.

وشهدت العاصمة باريس مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين عند وصول المسيرة إلى محطتها النهائية، بعدما استخدم محتجون مطارق لاقتلاع حجارة الأرصفة ورشق قوات الأمن بها، فيما أُطلقت عبوة حارقة باتجاه الشرطة، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأفادت شرطة باريس بأن نحو 70 ألف شخص شاركوا في التظاهرة بالعاصمة، مقابل 110 آلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة، في حين قدّر الائتلاف الطلابي عدد المشاركين في باريس وحدها بنحو 200 ألف شخص.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 290 شخصاً خلال الاحتجاجات، مشيرة إلى أن المسيرات جرت عموماً في إطار التحركات المعلنة، فيما حاولت مجموعات وصفتها بـ"المتطرفة" الوصول إلى مراكز مدن بينها بوردو وتولوز ومرسيليا بهدف تنفيذ أعمال تخريب ونهب.

وامتدت التحركات إلى مدن عدة، بينها مرسيليا وتولوز ونانت، وشارك فيها نشطاء من حركة "السترات الصفراء" ونقابات عمالية وطلاب مدارس وجامعات، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وحماية الحريات المدنية والحق في التظاهر.

ونشرت السلطات نحو 70 ألف عنصر من قوات الأمن في أنحاء البلاد، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف التي رافقت جولات احتجاجية سابقة، وشهدت إحراق مبانٍ عامة ونهب متاجر ومواجهات مع الشرطة.

وفي سياق متصل، دعا اتحادان طلابيان إلى إغلاق المدارس الثانوية والجامعات يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، احتجاجاً على أوضاع التعليم، على أن يشارك الطلاب في تظاهرة مقررة في الخامس من تشرين الثاني، بدعوة من العمال والنقابات.

وتأتي الاحتجاجات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة الفرنسية، ومطالبات بتوسيع الحريات المدنية وتحسين الخدمات العامة.

(ع م)

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