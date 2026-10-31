القوات الإسرائيلية تفرج عن شخصين من أصل أربعة اعتقلتهم في ريف القنيطرة

أفرجت القوات الإسرائيلية عن شخصين من أصل أربعة اعتقلتهم عند حاجز بين خان أرنبة وأوفانيا بريف القنيطرة، فيما لا يزال مصير الآخرَين مجهولاً.

القوات الإسرائيلية تفرج عن شخصين من أصل أربعة اعتقلتهم في ريف القنيطرة
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السبت 31 تشرين الأول, 2026   22:16
مركز الأخبار
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أفرجت القوات الإسرائيلية، اليوم، عن شخصين من أصل أربعة اعتقلتهم أثناء مرورهم عبر حاجز عسكري أقامته على الطريق الواصل بين مدينة خان أرنبة وقرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، فيما لا يزال مصير المعتقلَين الآخرَين مجهولاً.

وكانت دورية إسرائيلية قد أوقفت المدنيين الأربعة عند الحاجز، قبل أن تفرج عن اثنين منهم، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ع م)

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