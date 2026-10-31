مقتل شخصين بإطلاق نار في مدينة منبج

قُتل رجل وابنه بإطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون في مدينة منبج، فيما ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في سوريا منذ مطلع العام إلى 499 قتيلاً.

مقتل شخصين بإطلاق نار في مدينة منبج
خبر
السبت 31 تشرين الأول, 2026   21:55
مركز الأخبار
+

قُتل رجل وابنه، اليوم، جراء تعرضهما لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسلحين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا النار مباشرة على الرجل وابنه في حارة النفوس بالمدينة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ولم ترد معلومات مؤكدة بشأن هوية المنفذين أو دوافع الجريمة.

وأشار المرصد إلى ارتفاع عدد جرائم القتل في سوريا منذ مطلع عام 2026 إلى 449 جريمة، أسفرت عن مقتل 499 شخصاً، بينهم 390 رجلاً و67 امرأة و42 طفلاً.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بألغام شرق مضيق هرمز

المادة التالية

مئات الآلاف يشاركون في احتجاجات فرنسا

أخبار ذات صلة

العثور على جثة ستيني مقتولاً بالرصاص غربي مدينة أعزاز

العثور على جثة ستيني مقتولاً بالرصاص غربي مدينة أعزاز

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 18:53

الأمطار الغزيرة تتسبب بأضرار في مخيمات مهجري سري كانيه بالحسكة

الأمطار الغزيرة تتسبب بأضرار في مخيمات مهجري سري كانيه ...

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 07:59

طلبة مدارس ديرك يرفضون تقليص حصص اللغة الكردية: لن ندرس بغير لغتنا الأم

طلبة مدارس ديرك يرفضون تقليص حصص اللغة الكردية: لن ندرس...

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 02:45

مواطنان يفقدان حياتهما وإصابة 13 آخرين جراء 17 حادث سير

مواطنان يفقدان حياتهما وإصابة 13 آخرين جراء 17 حادث سير

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 10:41

وفاة 5 أشخاص بينهم أطفال جراء السيول في سوريا

وفاة 5 أشخاص بينهم أطفال جراء السيول في سوريا

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 20:46

كوباني: رمز عالمي للمقاومة

كوباني: رمز عالمي للمقاومة

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 03:55