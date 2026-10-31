القوات الإسرائيلية تعتقل 4 أشخاص في ريف القنيطرة

اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 أشخاص أثناء مرورهم بحاجز في ريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزين عسكريين في المشيرفة وجباتا الخشب.

القوات الإسرائيلية تعتقل 4 أشخاص في ريف القنيطرة
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السبت 31 تشرين الأول, 2026   20:50
مركز الأخبار
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اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 أشخاص، اليوم، أثناء مرورهم عبر حاجز عسكري أقامته على الطريق الواصل بين بلدة خان أرنبة وقرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيراً إلى عدم توافر معلومات عن مصير المعتقلين حتى الآن.

وفي سياق متصل، نصبت القوات الإسرائيلية حاجزين عسكريين في ريف القنيطرة؛ الأول في قرية المشيرفة، بمشاركة خمس آليات عسكرية، والثاني بالقرب من نقطة الأمم المتحدة على طريق جباتا الخشب، بمشاركة نحو ثماني آليات.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات والانتشار العسكري الإسرائيلي في مناطق من ريف القنيطرة، وسط مخاوف السكان من تداعيات الحواجز والاعتقالات على سلامتهم وحرية تنقلهم.

(ع م)

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