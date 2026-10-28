بغداد تكشف عن فحوى لقاء الشرع مع الزيدي

قال رئيس الوزراء العراقي خلال مباحثات مع الرئيس الشرع في دمشق إن بغداد حريصة على تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي مع سوريا، فيما بحث الجانبان ملفات اقتصادية وأمنية مشتركة، أبرزها مشروع تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس.

بغداد تكشف عن فحوى لقاء الشرع مع الزيدي
خبر
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   15:49
مركز الأخبار
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بحث رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع ورئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين العراق وسوريا، خلال جلسة مباحثات موسعة عُقدت في العاصمة دمشق بمشاركة وفدي البلدين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد الزيدي، وفق ما نقلته (واع)، أن الشعبين العراقي والسوري "شعب واحد في بلدين"، مشدداً على أهمية تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز التنسيق الأمني وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الشرع، وفق الوكالة العراقية، عن تقديره لزيارة الزيدي والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين وحرص دمشق على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أعلى المستويات.

وشهدت المباحثات مناقشة عدد من الملفات المشتركة، أبرزها مشروع تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس بطاقة تصل إلى مليوني برميل يومياً، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في تطوير القطاع الزراعي بما يدعم تحقيق التكامل الغذائي والاقتصادي.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد استقبل الزيدي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي في مستهل زيارة رسمية، قبل أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت آفاق التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

(م ش)

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