طلبة جامعة كوباني يطالبون بالحفاظ على استقلاليتها ويرفضون المساس بحقوقهم الأكاديمية

طالب طلبة جامعة كوباني بالحفاظ على استقلالية جامعتهم وإعادة الأقسام والتخصصات المحذوفة من المفاضلة الجامعية، وأكدوا ضرورة صون حقوقهم الأكاديمية وضمان استمرار دراستهم حتى التخرّج دون فرض مقررات إضافية أو إجبارهم على الانتقال إلى جامعات أخرى.

طلبة جامعة كوباني يطالبون بالحفاظ على استقلاليتها ويرفضون المساس بحقوقهم الأكاديمية
طلبة جامعة كوباني يطالبون بالحفاظ على استقلاليتها ويرفضون المساس بحقوقهم الأكاديمية
طلبة جامعة كوباني يطالبون بالحفاظ على استقلاليتها ويرفضون المساس بحقوقهم الأكاديمية
طلبة جامعة كوباني يطالبون بالحفاظ على استقلاليتها ويرفضون المساس بحقوقهم الأكاديمية
خبر
الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026   16:52
كوباني
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أدلى طلبة جامعة كوباني اليوم، ببيان في مبنى الجامعة رفضوا فيه القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية السورية بشأن جامعة كوباني، جاء فيه:

"نحن، طلبة جامعة كوباني، ننظر بقلق إلى القرارات والخطوات الأخيرة المتعلقة بمستقبل الجامعة، ولا سيما ما يتصل بدمجها مع جامعة حلب، فضلاً عن حذف عدد من الأقسام والتخصصات من المفاضلة الجامعية. وتثير هذه الإجراءات مخاوف جدية بشأن حقوق الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي، وتحدّ من فرصهم في اختيار تخصصاتهم ومواصلة تحصيلهم العلمي.

ونؤكد أن حق الطلبة في التعليم واختيار تخصصاتهم حق أساسي، وأن حذف بعض الأقسام من المفاضلة، من دون توضيح الأسباب، يحدّ من فرص التعليم ويتعارض مع مبدأَي المساواة والعدالة التعليمية.

لقد تمسّك طلبة كوباني بحقهم في التعليم، رغم جميع الصعوبات والعقبات التي مرّت بها المنطقة، وجعلوا من الجامعة فضاءً للعلم والمعرفة وبناء المستقبل. ولا يمكن بأي حال قبول اتخاذ قرارات تقلّص فرصهم التعليمية وتنتهك حقوقهم الأكاديمية، من دون إخضاعها لنقاش جاد.

ونشدد على أن أي تغييرات إدارية أو عملية دمج للجامعة يجب ألا تتم على حساب الطلبة، وألا تؤدي إلى تغيير خططنا الدراسية، أو فرض مقررات إضافية علينا، أو الانتقاص من حقوقنا المكتسبة. وينبغي أن يستند أي تغيير إلى معايير واضحة تحفظ الاستقرار الأكاديمي وحقوق جميع الطلبة.

وبناءً على ذلك، نطالب بما يأتي:

- إعادة إدراج الأقسام والتخصصات المحذوفة من المفاضلة الجامعية، وصون حق الطلبة في التقدّم إليها، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم العالي.

- الإبقاء على الخطط الدراسية الحالية للطلبة المسجّلين حتى إتمام دراستهم، من دون فرض مقررات إضافية عليهم نتيجة دمج الجامعات أو التغييرات الإدارية.

- الحفاظ على المقررات التي أنجزها الطلبة، ودرجاتهم العلمية، وسنوات دراستهم، وجميع حقوقهم الأكاديمية.

- عدم إقصاء الطلبة عن القرارات المتعلقة بمستقبل الجامعة، وتوضيح القرارات المتخذة، وتقديم ضمانات مكتوبة ومعلنة لصون حقوقهم.

- إشراك ممثلي الطلبة في اللجان والاجتماعات المتعلقة بدمج الجامعة، وفي مناقشة كل قرار يؤثر في مستقبلها.

- الكشف عن أسباب حذف الأقسام من المفاضلة الجامعية والمعايير المعتمدة في ذلك، وإتاحة هذه المعلومات للطلبة والرأي العام للاطلاع عليها ومناقشتها.

- مراعاة احتياجات مدينة كوباني والمنطقة، والعمل على بقاء جامعة كوباني جامعةً مستقلة ضمن منظومة التعليم العالي، بما يضمن استمرار دورها التعليمي والعلمي، ويلبّي احتياجات شباب المجتمع وتطلعاتهم.

- مراعاة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها طلبة كوباني والمنطقة؛ إذ لا يستطيع كثير منهم تحمّل تكاليف الدراسة والتنقّل والإقامة في مدن أخرى. ولذلك، فإن استمرار جامعة كوباني والحفاظ على استقلاليتها ضرورة أساسية لضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص، وعدم عرقلة دراسة الطلبة بسبب ظروفهم الاقتصادية.

- ضمان استمرار دراسة جميع الطلبة المسجّلين حالياً في جامعة كوباني حتى تخرّجهم، من دون إجبارهم على الدراسة في جامعات أخرى، لما قد تفرضه الظروف الاقتصادية من عقبات أمامهم.

وندعو المؤسسات المعنية إلى بدء حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة، وإعادة النظر في القرارات والإجراءات التي تؤثر في مستقبلهم، وإيجاد حلول عادلة وشفافة تصون حقوقهم وتستجيب لمطالبهم.

ونؤكد أننا لن نتخلّى عن حقنا في الدفاع عن مطالبنا بالوسائل القانونية والمشروعة، ومن خلال التظاهرات السلمية، حتى تتحقق مطالب الطلبة ويُصان مستقبلهم الأكاديمي.

إن حقوق الطلبة ليست موضع مساومة، والعدالة في التعليم ليست مطلباً ثانوياً، بل مسؤولية أساسية تقع على عاتق المؤسسات المعنية. ويجب أن يُبنى مستقبل جامعة كوباني وطلبتها على أسس العدالة والشفافية واحترام الحقوق، لا على تقييد الفرص وتجاهل المطالب".

(ف)

ANHA


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