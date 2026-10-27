الجيش الأميركي يعلن مقتل 5 أشخاص في استهداف قارب شرق المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأميركي مقتل خمسة أشخاص في استهداف قارب يُشتبه بتهريبه المخدرات شرق المحيط الهادئ.

الجيش الأميركي يعلن مقتل 5 أشخاص في استهداف قارب شرق المحيط الهادئ
العالم والشرق الأوسط
الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   23:26
مركز الأخبار
+

أعلن الجيش الأميركي، اليوم، مقتل خمسة أشخاص في ضربة استهدفت قارباً يُشتبه بضلوعه في تهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت القيادة الجنوبية الأميركية إن معلومات استخباراتية أظهرت تورط القارب في أنشطة تهريب المخدرات على أحد المسارات المعروفة.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

مخطط وكالة أنباء هاوار 28-10-2026

أخبار ذات صلة

التماسك الأردني والحرب الإلكترونية على سوريا وأمن الممرات في صدارة اهتمامات الصحف العربية

التماسك الأردني والحرب الإلكترونية على سوريا وأمن الممر...

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 08:44

ترامب: حان وقت حسم القرار بشأن إيران

ترامب: حان وقت حسم القرار بشأن إيران

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 20:09

موازين القوى العالمية بين القمة الكبرى والضغط على إيران

موازين القوى العالمية بين القمة الكبرى والضغط على إيران

الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026 - 09:26

ترامب يتحدث عن إنهاء سريع للحرب مع إيران وفرنسا وألمانيا وتركيا تحذر من التصعيد

ترامب يتحدث عن إنهاء سريع للحرب مع إيران وفرنسا وألماني...

الجمعة 23 تشرين الأول, 2026 - 18:51

السعودية تعلن اعتراض مسيّرات وصواريخ والحوثيون يجددون التهديد باستهداف مطار الرياض

السعودية تعلن اعتراض مسيّرات وصواريخ والحوثيون يجددون ا...

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 12:45

بانوراما الأسبوع: سوريا بين تحديات الأمن الوطني واستحقاقات إعادة البناء

بانوراما الأسبوع: سوريا بين تحديات الأمن الوطني واستحقا...

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 07:45