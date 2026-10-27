مقتل شخص متأثراً بجراحه جراء استهداف سيارة في ريف دمشق

توفي شخص آخر متأثراً بجراحه جراء استهداف سيارة قرب قارة بريف دمشق، وسط ترجيحات باستخدام مسيّرة.

مقتل شخص متأثراً بجراحه جراء استهداف سيارة في ريف دمشق
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الثلاثاء 27 تشرين الأول, 2026   23:01
مركز الأخبار
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توفي اليوم، شخص آخر متأثراً بجراحه، جراء انفجار استهدف سيارة قرب مدينة قارة على طريق دمشق–حمص، أمس الاثنين، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، لترتفع حصيلة القتلى إلى شخصين.

وكان شخص قد قُتل لحظة الاستهداف، وسط معلومات عن أنه متزعم بارز في "حراس الدين"، فيما لم تتأكد هويته حتى الآن.

ورجّحت المعلومات الأولية أن تكون السيارة قد استُهدفت بطائرة مسيّرة، في حين لم تُعرف الجهة المنفذة، وسط استمرار التحقق من ملابسات الحادث.

(ع م)

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