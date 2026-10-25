الحوثيون يعلنون شن ثلاث هجمات على السعودية

أعلن الحوثيون تنفيذ ثلاث هجمات بصواريخ باليستية استهدفت مواقع في الرياض وخميس مشيط وجازان، فيما أفادت السعودية بإصابة شخصين جراء شظايا صاروخين معترضين.

الحوثيون يعلنون شن ثلاث هجمات على السعودية
العالم والشرق الأوسط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   22:38
مركز الأخبار
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أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم، تنفيذ ثلاث هجمات بصواريخ باليستية استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وقاعدة جوية في خميس مشيط، وقاعدة بحرية في جازان جنوبي السعودية.

وقالت الجماعة، في بيان، إنها استخدمت عشرات الصواريخ الباليستية، مدعية إصابة أهداف في المواقع الثلاثة. وأضافت أن الهجوم على القاعدة الجوية في خميس مشيط استهدف مرابض طائرات ومخازن ذخيرة ومراكز للتحكم بالطائرات المسيّرة، فيما زعمت سقوط قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين في الهجوم على قاعدة بحرية تابعة لحرس الحدود في جازان.

وفي المقابل، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة مواطن ومقيم من جنسية آسيوية جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين أُطلقا من اليمن، بعد اعتراضهما وتدميرهما.

وأوضح الدفاع المدني أن الشظايا سقطت في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، متسببة بأضرار في ثلاثة مبانٍ سكنية وسبع مركبات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

(ع م)

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