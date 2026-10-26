وزير الدفاع السعودي وقائد جيش باكستان ورئيس الاستخبارات التركية سيزورون طهران 

أفاد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن مسؤولين كباراً من السعودية وتركيا وباكستان يعتزمون زيارة طهران للمشاركة في اجتماع أمني مشترك مع مسؤولين إيرانيين لبحث قضايا الأمن والتنسيق الإقليمي.

وزير الدفاع السعودي وقائد جيش باكستان ورئيس الاستخبارات التركية سيزورون طهران 
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   08:41
مركز الأخبار
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نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني قوله إن مسؤولين كباراً من السعودية وتركيا وباكستان سيزورون طهران خلال الفترة المقبلة للمشاركة في اجتماع مشترك مع مسؤولين إيرانيين.

ووفقاً لتصريحات باقري كني، من المتوقع أن يشارك في الاجتماع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن.

وأضاف أن المسؤولين الثلاثة سيعقدون لقاءً مشتركاً مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لبحث ملفات تتعلق بالأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

(م ش)

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