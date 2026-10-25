إلهام أحمد وشهناز إبراهيم أحمد تبحثان مستجدات الاندماج وواقع المرأة

بحثت السياسية إلهام أحمد، مع عضوة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، شهناز إبراهيم أحمد، آخر مستجدات عملية الاندماج وواقع المرأة في ظل التغيّرات السياسية والعسكرية.

إلهام أحمد وشهناز إبراهيم أحمد تبحثان مستجدات الاندماج وواقع المرأة
خبر
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   16:57
مركز الأخبار
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لبحث آخر مستجدات عملية الاندماج وواقع المرأة في ظل التغيّرات السياسية والعسكرية، التقت السياسية إلهام أحمد، عضوة المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، شهناز إبراهيم أحمد، في جنوب كردستان.

(ل م)

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