استذكار الشهيدة بيريتان في كوباني

استذكر مؤتمر ستار في مدينة كوباني الشهيدة بيريتان (كلناز كاراتاش)، في ذكرى استشهادها 34، وأكد: "النهج الفدائي لبيريتان يضيء اليوم طريق الآلاف من النساء حول العالم".

استذكار الشهيدة بيريتان في كوباني
استذكار الشهيدة بيريتان في كوباني
استذكار الشهيدة بيريتان في كوباني
استذكار الشهيدة بيريتان في كوباني
استذكار الشهيدة بيريتان في كوباني
استذكار الشهيدة بيريتان في كوباني
استذكار الشهيدة بيريتان في كوباني
خبر
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   15:47
كوباني
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نظم مؤتمر ستار في مدينة كوباني، اليوم، استذكاراً للشهيدة بيريتان (كلناز كاراتاش) في الذكرى السنوية 34 لاستشهادها، وذلك في مركز حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

وحضر فعالية الاستذكار عضوات مؤتمر ستار، وممثلون عن المؤسسات، وممثلون عن حزب الاتحاد الديمقراطي، وعشرات الأهالي من مدينة كوباني.

بدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية. تلت ذلك كلمة لعضوة مؤتمر ستار زوزان كول، أشارت فيها إلى أن الشهيدة بيريتان، بعمليتها التاريخية في 25 تشرين الأول 1992 ضد الخيانة ونهج الاستسلام، أصبحت رمزاً لإرادة المرأة الحرة والأساس الذي قامت عليه جيوش النساء.

وأكدت زوزان أن النهج الفدائي لبيريتان يضيء اليوم طريق الآلاف من النساء حول العالم.

ثم عُرض سنفزيون، تناول حياة الشهيدة بيريتان ونضالها ورسائلها، وتلا ذلك توزيع الحلوى (شيراني) عن روح الشهيدة.

وانتهى الاستذكار بترديد: "الشهداء لا يموتون" و"المرأة، الحياة، الحرية" (Jin, Jiyan, Azadî).

(س و/ ل م)

ANHA

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