Tulay Hatîmogûllari: Divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya civakî re bê meşandin

Hevseroka Giştî ya DEM Partiyê Tulay Hatîmogûllari di axaftina xwe ya derbarê COP31'ê de anî ziman ku xwezaya Kurdistanê tê talankirin û divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya civakî re bê meşandin.

Tulay Hatîmogûllari: Divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya civakî re bê meşandin
ROJANE
14 mijdar, 2026   14:37
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hevseroka Giştî ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Tulay Hatîmogûllariyê têkildarî Konferansa 31'emîn Peymana Çarçove ya Guherîna Avhewayê ya Neteweyên Yekbûyî ya (COP31) li Antalyayê, civîneke çapemeniyê li dar xist. Civîn li otêlekê hat lidarxistin.

Tulay Hatîmogûllariya ku COP31'ê, qirkirina ekolojiyê, polîtîkayên enerjiyê û edaleta avhewayî nirxand, diyar kir ku Tirkiye bi rûxandineke ekolojik, hinardeya bermayiyan û xebatên madenvaniyê re rûbirû ye. Tulay rexne li COP31'ê girt û got ku çareserî têkoşîna parêzvanên xwezayê û jîngehê ye.

Tulay Hatîmogûllari da zanîn ku ew li dijî Yasaya Avhewayê ya Hejmar 7554'an e û bal kişand ser mirina karkeran, zirara ku didin xwezayê û tunekirina qadên jiyanê. Tulay bal kişand ser talankirina xwezaya li Kurdistanê û destnîşan kir ku divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya civakî re bê meşandin.

Tulay Hatîmogûllari wiha got: "Cîhan a me hemûyan, siberoj a me hemûyan e. Ji bo rizgarkirina mirovahiyê û tevahiya bûneweran em ê têkoşîna xwe bilindtir bikin."

Etîket:

Gotara berê

Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt

Gotara pêşin

Zelensky: DYA’yê pêşniyar kir ku Ukrayna xwe ji Donbasê vekişîne

Nûçeyên Têkildar

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

12 mijdar, 2026 - 18:45

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir

12 mijdar, 2026 - 13:50

7 meh e karmendên Stasyona Elok bê mûçe ne

7 meh e karmendên Stasyona Elok bê mûçe ne

11 mijdar, 2026 - 11:54

Di 2 hefteyan de li Sûriyeyê 50 kesan jiyana xwe ji dest da

Di 2 hefteyan de li Sûriyeyê 50 kesan jiyana xwe ji des...

14 mijdar, 2026 - 10:16

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

11 mijdar, 2026 - 14:31

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomînin’ 

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomîn...

11 mijdar, 2026 - 13:22