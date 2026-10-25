Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn

Bi boneya salvegera 34`emîn a şehadeta şehîd Bêrîtan li 8 bajarên Herêma Cizîrê û li bajarê Kobanê merasîmê bîranînê hatin lidarxistin, beşdarvanan behsa rêwîtiya têkoşîna şehîd Bêrîtan û helwesta wê ya li dijî teslîmkariyê kir.

Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
Li Herêma Cizîrê û Kobanê şehîd Bêrîtan hat bibîranîn
JIN
25 cotmeh, 2026   14:46
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Kongra Star li bajarên Qamişlo, Hesekê, Zirgan, Çilaxa, Girkê Legê, Tirbespiyê, Dirbêsiyê û Til Temir ên li herêma Cizîrê, her wiha li bajarê Kobanê jî bi boneya salvegera 34`emîn a şehadeta Şehîd Bêrîtan (Gulnaz Karataş) merasîmê bîranînê li dar xist.

BAJARÊ QAMIŞLO

Li bajarê Qamişlo merasîmê sersaxiyê li navenda Kongra Star a li taxa Enteriyê bi amadebûna şênî û malbatên şehîdan hat lidarxistin, merasîm bi deqeyeke rêzgirtin dest pê kir, piştre bi navê Kongra Star Gulîstan Efrîn axivî û têkoşîna şehîd Bêrîtan a ji bo azadiya jinan û civakê bi bîr anî.

Gulîstan Efrîn da zanîn ku şehîd Bêrîtan li ber xwe da, berxwedana wê bû sembola berxwedan û azadiyê, kesayeta wê xwedî fikreke azad bû, îro jî jinên Kurd li ser şop û xeta wê dimeşin, bîranîna Bêrîtan tê wateya girêdana bi azadî, têkoşîn û derketina li hemberî zîhniyeta desthilatdar.

Merasîmê bîranînê bi pêşandana senvîsyoneke têkildarî têkoşîna şehîd Bêrîtan bi dawî bû.

BAJARÊ HESEKÊ

Li bajarê Hesekê, Kongra Star merasîmeke bîranînê li Akademiya Şehîd Perwîn a li nêzî çerxerêya Merşo, bi amadebûna endamên saziyên sivîl, rêxistinên jinan û Meclisa Malbatên Şehîdan li dar xist.

Berdevka Kongra Star a Hesekê Nahid Silêman axivî û bal kişand ser kesayeta şehîd Bêrîtan, soza domandina xeta wê da.

BAJARÊ ZIRGANÊ

Li bajarê Zirganê jî Kongra Star li hola Meclisa Bajarê Zirganê merasîmê bîranînê li dar xist, beşdarvanan behsa berdêlên ku şehîd Bêrîtan û têkoşîna wê kir.

Merasîm bi pêşandana senvîsyonekê der barê jiyana şehîd Bêrîtan bi dawî bû.

BAJARÊ ÇILAXA

Li bajarê Çilaxa merasîmê bîranînê li hola Diyar a li taxa El Resafê bi amadebûna endamên tevgerên jinan û jinên ciwan, saziyên civaka sivîl hat lidarxistin, li holê wêneyên şehîd Bêrîtan hatin rakirin û şêraniya ku ew jê hez dike hebû.

Merasîmê bîranînê bi pêxistina mûman dest pê kir, piştre endama Komîteya Perwerdeyê ya Kongra Star Nezha Seyfeldîn axivî û bal kişand ser girîngiya bîranîna kesayeta Bêrîtan, da zanîn ku tevî temenê wê yê biçûk ew xwedî nerîneke zelal û armanceke birêxistinkirina jinan bû, ew teslîmkarî qebûl nekir û rêya fedayî ya ji bo azadiyê hilbijart.

Merasîm bi gerandina şêraniyê bi dawî bû.

BAJARÊ GIRKÊ LEGÊ

Li bajarê Girkê Legê merasîmê bîranînê li hola Sendîqeya Karkeran a li bajarokê Rimêlan bi amadebûna endamên saziyan û şêniyan hat lidarxistin, merasîm bi deqeyeke rêzgirtin dest pê kir, pişte Endama Rêveberiya Kongra Star a Bajarê Girkê Legê Evîn Mihemed ve axivî, Evîn Mihemed behsa rêwîtiya şehîd Bêrîtan, berxwedan, girêdana bi fikir, perensîb û redkirina wê ji teslîmkariyê re kir.

Evîn Mihemed diyar kir ku bîranîn ji bo şehîdan têrê nake, divê rêya wan bê hilbijartin û parastin, şehîd Bêrîtan jî helwesta xwe bi hêza xwe ya îradeyê û girêdana bi dozê re nîşan dan, berdêlên ku şehîd dane wê di bîra nifşê bê de bimîne.

Merasîm bi pêşandana senvîzyoneke têkildarî jiyana şehîd Bêrîtan bi dawî bû.

BAJARÊ TIRBESPIYÊ

Li bajarê Tirbespiyê Kongra Star li hola Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) a li Tirbespiyê bi amadebûna endamên saziyên civaka sivîl û şêniyan civînek li dar xist.

Di civînê de Endama Rêveberiya Kongra Star Şama Mehmûd nameya ku şehîd Bêrîtan beriya şehadeta xwe nivîsandibû, xwend, da zanînku şehîd Bêrîtan temsîla hemû jinên li cîhanê dike, ew ê ji bo parastina nirxên şehîdan rêya wê ya têkoşînê bişopînin.

Civîn bi pêşandana senvîsyonekê der barê jiyana şehîd Bêrîtan û gerandina şêraniya ku ew jê hez dikir li gorî wesiyeta wê pêk hat.

BAJARÊ DIRBÊSIYÊ

Li bajarê Dirbêsiyê Kongra Star civînek li hola Navenda Çand û Huner, bi amadebûna şênî, endamên saziyên sivîl, meclis, partiyên siyasî û tevgerên jinan li dar xist.

Civîn bi deqeyeke rêzgirtin dest pê kir, piştre endama Rêveberiya Kongra Star Fatma Keleş axivî û behsa jiyana şehîd Bêrîtan kir, her wiha da zanîn ku ew xwedî îradeyeke pir bi hêz û helwesteke sabit bû.

BAJARÊ TIL TEMIR

Li bajarê Til Temir jî li hola Meclisa Malbatên Şehîdan civînek hat lidarxistin, civîn bi deqeyeke rêzgirtin dest pê kir.

Di civînê de Endama Rêveberiya Kongra Star Jiyan Til Temir axivî û da zanîn ku dilsoziya bi berdêlên ku şehîd dane, tê wateya girêdana rojane ya bi armancan re, şehîd Bêrîtan jî teslîmkarî qebûl nekir, têkoşînek bi hêz li dijî zîhniyeta desthildar û cudekariyê nîşan da.

BAJARÊ KOBANÊ

Li bajarê Kobanê jî Kongra Star li navenda Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) merasîmê bîranînê li dar xist, di merasîmê de endamên Kongra Star, nûnerên saziyan, nûnerên PYD'ê û bi dehan xelkên bajarê Kobanê amade bûn.

Çalakiya bîranînê bi deqeyeke rêzgirtinê ji bo bîranîna Şehîdên azadiyê dest pê kir. 

Endama Kongra Star Zozan Gul axivî û destnîşan kir ku şehîd Bêrîtan bi çalakiya xwe ya dîrokî ya di 25`ê Cotmeha 1992`an de, li dijî xiyanet û xeta teslimiyetê bûye sembola vîna jina azad û bingeha artêşbûna jin, xeta fedayî ya Bêrîtan îro rêya bi hezaran jinan li cîhanê ronî dike.

Di merasîmê de sînevizyonek der barê jiyan, têkoşîn û peyamên Şehîd Bêrîtan hat pêşandan, Dûre li ser wesayeta şehîd Bêrîtan şîranî hat belavkirin.

çalakiya bîranînê bi berzkirina dirûşmeyên "Şehîd namirin" û "Jin, Jiyan, Azadî" bi dawî bû.

ŞEHÎD BÊRÎTAN

Şehîd Bêrîtan navê wê yê rast Gulnaz Karataş e, ew sala 1971`an li gundê Solhan ê girêdayî Çewlik li Bakurê Kurdistanê ji dayik bûye, ew ji Dêrsimê ye, beriya ku sala 1991`an tevlî nava refên Tevgera Azadiya Kurdistanê bibe, li Zanîngeha Istenbolê Wêjeya Ingilîzî xwendiye.

Di 25`ê Cotmeha 1992`an de dema li herêma Xakurkê hat dorpêçkirin, ji koma bi xwe re xwest ku vekişin û ew dorpêçkirî ma, bi nêzîkbûna çekdaran jê ew teslîmbûn red kir, ji bo ku nekeve dest piştî ku guleyên pê re xelas bûn, xwe ji çiyê avêt û gihîşte asta şehadetê.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Li Tirbespiyê û Hesekê li ser Penceşêra Memikê semîner hatin lidarxistin

Gotara pêşin

Xwepêşandan li Fransayê bi beşdariya deh hezaran kesî didomin

Nûçeyên Têkildar

Komisyona Jinan a KNK’ê: Zextên li ser jinên Kurd rawestînin!

Komisyona Jinan a KNK’ê: Zextên li ser jinên Kurd rawes...

20 cotmeh, 2026 - 19:06

Dûrxistineke sîstematîk a jinan ji qada siyasî, aborî, ewlehî û perwerdeyê heye

Dûrxistineke sîstematîk a jinan ji qada siyasî, aborî, ...

13 cotmeh, 2026 - 02:35

Saziya Xizmeta Pêşxistina Jinan li Hesekê hat vekirin

Saziya Xizmeta Pêşxistina Jinan li Hesekê hat vekirin

22 cotmeh, 2026 - 06:58

Berdevka Kongra Star: Destên qirêjî di vê bûyerê de ne û divê hikumeta veguhêz berpirsyar nêz bibe

Berdevka Kongra Star: Destên qirêjî di vê bûyerê de ne ...

14 cotmeh, 2026 - 13:24

Çavkaniyên herêmî: Wêne ji nivîsgeha PYD`ê ya li Xiwêran hatiye wergirtin

Çavkaniyên herêmî: Wêne ji nivîsgeha PYD`ê ya li Xiwêra...

14 cotmeh, 2026 - 12:10

YPJ`ê: Destdirêjî li wêneyên şehîdan, destdirêjiya li hemû jinan e

YPJ`ê: Destdirêjî li wêneyên şehîdan, destdirêjiya li h...

14 cotmeh, 2026 - 11:12