Trump: Şerê li dijî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi dawî bibe

Serokê DYA'yê Donald Trump dubare kir ku heta hilbijartinên navberê yên 3'ê Mijdarê wê êrişeke nû li dijî Îranê nekin. Trump got, şerê li hemberî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi dawî bibe.

Trump: Şerê li dijî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi dawî bibe
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
30 cotmeh, 2026   16:41
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Trump roja Înê ji radyoya KCMO‘yê re axivî ku navenda wê li Kansas City ye û bêyî ku agahiyeke şênber li ser bidawîbûna şer bide, got "Di demeke nêz de wê bi dawî bibe. "

Trump yek ji daxwazên bingehîn ên DYA'yê dubare kir û got, "Pêwîstiya me bi wê garantiyê heye ku ti carî nebe xwediyê çeka nukleerî. "

Trump 8'ê Cotmehê bi daxuyaniyekê ragihandibû û gotibû heta hilbijartinên navberê yên 3'ê Mijdarê wê êrişeke nû nebin ser Îranê.

Etîket:

Gotara berê

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nîqaş kir

Gotara pêşin

Li Stenbolê çalakiya 1‘ê Mijdarê: Parastina Kobanê, parastina mirovahiyê ye

Nûçeyên Têkildar

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî Meke û Medîne kirin

24 cotmeh, 2026 - 22:37

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

23 cotmeh, 2026 - 15:42

Misir û Îsraîlê peymana deryayî ya Tirkiye û Lîbyayê red kir

Misir û Îsraîlê peymana deryayî ya Tirkiye û Lîbyayê re...

22 cotmeh, 2026 - 11:27

Li Tibetê erd hejiya

Li Tibetê erd hejiya

22 cotmeh, 2026 - 22:33

Ji Erebistana Siûdiyê, Pakistan û Tirkiyeyê serdana Tehran bikin

Ji Erebistana Siûdiyê, Pakistan û Tirkiyeyê serdana Teh...

26 cotmeh, 2026 - 09:19

Rejîma Îranê 9 sal cezayê girtîgehê li mamosteyekî birî

Rejîma Îranê 9 sal cezayê girtîgehê li mamosteyekî birî

30 cotmeh, 2026 - 20:00