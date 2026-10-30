Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nîqaş kir

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê di civîneke berfireh de rola jineolojî di civakê de û amadekariyên pêngava "16 roj a têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan" nîqaş kirin.

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nîqaş kir
JIN
30 cotmeh, 2026   16:09
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê bi beşdariya endamên kongreyê yên Beyrûtê û herêmên derdorê civînek li dar xist. Civîn bi armanca nîqaşkirina bernameya rêxistinî û perwerdeyê ya meha pêş û amadekariyên pêngava 16 roj a têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan hat lidarxistin.

Civîn bi deqeyek rêzgirtinê dest pê kir. Piştre bi mijara "Çima feminist bi ser neket?" Û "Çima Jineolojî?"  semînerek hate dayîn. Di semînerê de pirsgirêkên li pêşiya tevgerên jinan, têgeha jineolojî û rola wê di naskirina pirsgirêkên civakî û xurtkirina beşdariya jinan di hemû qadên jiyanê de hatin nirxandin.

Beşaran plansaziya meha pêş nîqaş kirin. Li hev kirin ku bi boneya 25‘ê Mijdarê Roja Têkoşîna li dijî Tundiya li ser Jinan bernameyek were dayîn. Di çarçoveya wê de dê hevdîtin werin kirin, xelekên perwerdeyê werin lidarxistin ku balê dikişînin li ser cûryên tundiya li ser jinan, rêbazên parastina jinan ji tundiyê, girîngiya beşdariya jinan di hemû qadên jiyanê de.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Li gundewarê Derayê 2 zarok ji ber teqîna mayînekê birîndar bûn

Gotara pêşin

Trump: Şerê li dijî Îranê dibe ku di demeke nêz de bi dawî bibe

Nûçeyên Têkildar

Bertek û helwesta jinan: Divê kesên berpirsyar werin cezakirin

Bertek û helwesta jinan: Divê kesên berpirsyar werin ce...

14 cotmeh, 2026 - 15:50

Beşdarên festîvalê: Kobanê xwedî çandeke dewlemend e

Beşdarên festîvalê: Kobanê xwedî çandeke dewlemend e

19 cotmeh, 2026 - 11:37

Rejîma Îranê rê nade sê girtiyên jin werin tedawîkirin

Rejîma Îranê rê nade sê girtiyên jin werin tedawîkirin

24 cotmeh, 2026 - 16:07

Komcivîna jinan: Divê zimanê kurdî têkeve destûrê

Komcivîna jinan: Divê zimanê kurdî têkeve destûrê

17 cotmeh, 2026 - 16:28

Şandeya Jinan a DEM Partiyê gera xwe li Kobanê didomîne

Şandeya Jinan a DEM Partiyê gera xwe li Kobanê didomîne

14 cotmeh, 2026 - 17:24

Kongra Star a Amûdê wêrankirina pekrewangeha Şêx Meqsûd şermezar kir

Kongra Star a Amûdê wêrankirina pekrewangeha Şêx Meqsûd...

18 cotmeh, 2026 - 13:04