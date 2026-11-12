TAJÊ: Divê Iraq vîna îdarî û siyasî ya Êzidiyan nas bike

TAJÊ bi boneya 11’emîn salvegera rizgarkirina Şengalê ragihand ku bi saya felsefe û keda Rêber Apo û bi têkoşîna gerîlayên azadiyê û şehîdan, pêşî li vê qirkirinê hat girtin û got: “Em di vê roja rizgarkirinê de, diyar dikin ku wefadariya me ya herî mezin, avakirin û parastina Şengaleke azade .”

TAJÊ: Divê Iraq vîna îdarî û siyasî ya Êzidiyan nas bike
JIN
12 mijdar, 2026   09:54
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Tevgera Azadiyê Jinên Êzidî (TAJÊ) bi boneya 11’emîn salvegera Rizgarkirina Şengalê daxuyaniyek nîvîskî weşand.

 TAJÊ ragihand ku bi saya felsefe û keda Rêber Apo, bi têkoşîna dîrokî ya gerîlayên azadiyê û şehîdan, pêşî li vê qirkirinê hat girtin û got: “Em di vê roja rizgarkirinê de, fedakarî û keda wan a pîroz bi bîr tînin û diyar dikin ku wefadariya me ya herî mezin, avakirin û parastina Şengaleke azade.”

 NAVEROKA DAXUYANİYÊ Bİ VÎ RENGÎ YE;

 “Em 11’emîn salvegera rizgarkirina Şengalê, di serî de li gelê xwe yê berxwedêr, li hemû şehîdên azadiyê û li Rêber Apo pîroz dikin.

 Di şexsê fermandarên mezin ên weke Şehîd Dilşêr Herekol, Şehîd Egîd Cîvyan, Şehîd Berfîn Nurheq, Şehîd Berxwedan, Şehîd Nûjîn Amed, Şehîd Dijwar, şehîd Nûjiyan Erhan, Şehîd Zekî û Şehîd Seîd de, em hemû şehîdên ku ji bo rizgarkirina Şengalê canê xwe fedakirine û pêşengî ji vê destanê re kirine, bi minetdarî û rêzdarî bi bîr tînin.

 Di 3’ê Tebaxa 2014’an de, civaka me bi fermaneke qirker û hov re rû bi rû ma. Bi vê fermanê re, bi hezaran mirovên me neçar man ku ji cih û warên xwe koçber bibin û bedelên pir giran bidin. Di serî de dayik û keçên me yên Êzidî, bi hezaran jin ketin destê hovîtiya DAIŞ’ê û birînên kûr di hiş û dilê me de hatin vekirin. Lê belê, bi fikir û keda Rêber Apo û bi hewldana dîrokî ya gerîlayên azadiyê, pêşî li vê qirkirinê hat girtin. Em di vê roja rizgarkirinê de, fedakarî û keda wan a pîroz bi bîr tînin û diyar dikin ku wefadariya me ya herî mezin, avakirin û parastina Şengaleke azade.

 ‘TAJÊ NASNAMEYA AZAD Û VÎNA SERBİXWE YA JİNÊN ÊZİDÎ DERXİST PÊŞ’

 Di vê fermanê de êş û zilma herî giran li ser milê me jinan bû. Ji bo ku civaka me careke din bi karesatên wiha re rû bi rû nemîne, me hêz û rêxistinbûna xwe ya parastinê û saziyên xwe yên civakî ava kirin. Ev 12 salin em birînên xwe dipêçin û hewl didin pêşî li fermanên nû bigirin. Di vê çarçoveyê de, weke TAJÊ me xebatên pir girîng meşandin û nasnameya azad û vîna serbixwe ya jinên Êzidî derxist pêş.

 Îro li herêmê şerekî dijwar û aloz diqewime. Dewletên herêmê di nava qeyranên kûr de ne; tûjkirina nijadperestî û olperestiyê jî her ku diçe zêdetir dibe. Ji vê rewşa aloz, berî her kesî jin zirarê dibînin û tundiya li ser wan zêdetir dibe. Weke jinên Êzidî ku me bedelên pir giran dane, em bang li hemû hêzên demokratîk, azadîxwaz û xwedî wijdan dikin ku piştgiriya xwe ya bi jinên Êzidî û Şengalê re xurtir bikin.

 Her wiha, em bang li dewleta Iraqê dikin ku li hemberî êş, daxwaz û birînên civaka me berpirsiyartir nêzîk bibe. Hîn jî bi hezaran jin û zarokên me winda ne û aqûbeta wan ne diyare. Ji ber vê yekê, pêwîste dewleta Iraqê bi lezgînî van gavan bavêje:

 1-Jenosîda ku li ser civaka me hatî meşandin bi awayekî fermî nas bike.

 2-Ji bo dadgehkirin û hesab pirsîna ji sûcdaran bikeve nava tevgerê.

 3-Ji bo zelalkirina aqûbeta însanên me yên winda, komîsyonên çalak ava bike.

 Dema ku Rêber Apo pêvajoya avakirina Civaka Demokratîk da destpêkirin, ji bo me jî qonaxeke nû ya nûbûn û xwebûnê destpê kir. Îro bi saya keda Rêber Apo û xwîna şehîdên me, em gihîştine îradeyeke mezin a parastinê û têkoşîneke bêhempa. Eger îro dewleta Iraqê cara yekem vîn û saziyên parastinê yên civaka me qebûl kiribe, ev yek berhema vê têkoşîn û berxwedanê ye.

 Lê em baş dizanin ku misogeriya herî mezin a pêşeroja me, tenê hêz, vîn û rêxistinbûna civaka me bixwe ye. Ji ber vê yekê, divê dewleta Iraqê tenê bi entegrasyona leşkerî sînordar nemîne; di heman demê de entegrasyona demokratîk a sazî û rêveberiya xweser a Şengalê jî bi fermî nas bike. Her wiha, ji bo misogerkirina mafên jinan li seranserê Iraqê û misogerkirina mafên jinên Êzidî, divê di qadên siyasî û qanûnî de guhertinên bingehîn çêbike û gavên demokratîkbûnê bavêje.

 Weke Tevgera Azadiya Jinên Êzidî (TAJÊ), heya ku îradeya gelê me bi temamî were naskirin, ferman bi fermî bibe jenosîd û aqûbeta hemû windayên me zelal bibe, emê têkoşîn û berxwedana xwe bi biryardarî bidomînin.”

Etîket:

Gotara berê

Parastina mîrateya Sûriyeyê û siberoja doza filistîniyan di rojnameyên erebî de

Gotara pêşin

Ji bo danîna rêziknameyeke nû ya komînan li Çilaxa civînek pêk hat

Nûçeyên Têkildar

Meclisa Jinan a PYD`ê: Divê pirrengiya zimanî di çarçoveyeke destûrî de were naskirin

Meclisa Jinan a PYD`ê: Divê pirrengiya zimanî di çarçov...

4 mijdar, 2026 - 12:05

Rejîma Îranê rê nade sê girtiyên jin werin tedawîkirin

Rejîma Îranê rê nade sê girtiyên jin werin tedawîkirin

24 cotmeh, 2026 - 16:07

Ji KJK'ê peyama 25'ê Mijdarê: Em bibin yek deng û yek dil

Ji KJK'ê peyama 25'ê Mijdarê: Em bibin yek deng û yek dil

6 mijdar, 2026 - 10:02

Kongra Star: Tundiya li dijî jinan pirsgirêkeke mirovî û civakî ye

Kongra Star: Tundiya li dijî jinan pirsgirêkeke mirovî ...

11 mijdar, 2026 - 14:04

Çarenûsa du jinên Kurd nediyare 

Çarenûsa du jinên Kurd nediyare 

26 cotmeh, 2026 - 14:30

Hejmara nû ya kovara Afaq El Merea derket

Hejmara nû ya kovara Afaq El Merea derket

5 mijdar, 2026 - 13:02