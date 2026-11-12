Nûnerên DYA`yê Witkoff û Kushner gihaştin Moskovê Karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê ket Ji bo danîna rêziknameyeke nû ya komînan li Çilaxa civînek pêk hat TAJÊ: Divê Iraq vîna îdarî û siyasî ya Êzidiyan nas bike Parastina mîrateya Sûriyeyê û siberoja doza filistîniyan di rojnameyên erebî de Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin Bihabûn û nebûna xizmetguzariyê rewşa şêniyan zehmet dike Tariq Wehbe: Çûyîna Sûriyeyê ya Yemenê bi rewşa hundirîn û berjwendiyan ve girêdayî ye Xwendekarên Qamişloyê: Em daxwaza zimanê xwe dikin ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 12-11-2026 Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişîne nava krîza destûrî Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza