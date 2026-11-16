Zanîngeha Rojava serdegirtina leşkeran a li ser zanîngehê şermezar kir

Meclisa Rêveberiya Zanîngeha Rojava civîneke çapemeniyê li dar xist û serdegirtina hêzên ewlekariya ya li ser zanîngehê şermezar kir.

Zanîngeha Rojava serdegirtina leşkeran a li ser zanîngehê şermezar kir
Zanîngeha Rojava serdegirtina leşkeran a li ser zanîngehê şermezar kir
Zanîngeha Rojava serdegirtina leşkeran a li ser zanîngehê şermezar kir
Zanîngeha Rojava serdegirtina leşkeran a li ser zanîngehê şermezar kir
ROJANE
16 mijdar, 2026   15:42
QAMIŞLO
+

Civîna çapemeniyê li avahiya zanîngehê hate lidarxistin û daxuyanî ji aliyê mamosteya zanîngehê Mizgîn Hesen ve hate xwendin.

Zanîngeha Rojava di daxuyaniyê de diyar kir ku ew entegrekirina bi darê zorê qebûl nake. Her wiha hewldanên qanûnên îdarî û akademîk li ser wan ferz bikin, qebûl nakin û divê xweseriya Zanîngeha Rojava hebe.

SERDANA ŞANDEYA HIKUMETA VEGUHÊZ

Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku şandeyeke hikumeta veguhêz serdana zanîngehê kir da ku mekanîzmaya entegrekirina Zanîngeha Rojava bi zanîngehên Sûriyeyê re nîqaş bike. Di şandeyê de Cîhan Hisam, Ehmed Murad, Ednan Berî û Hesen Şero hebûn.

XWENDEKARAN ÇALAKIYEKE AŞTIYANE LI DAR XIST

Di berdewama daxuyaniyê de hate diyarkirin ku dema şande diçû xwendekaran xwepêşandan organîze kir û bi rêbazên aştiyane daxwaz kir ku xweseriya zanîngehê were parastin û di aliyê îdarî û hiqûqî de wekî berê bimîne. Lê şandeyê guh neda daxwaza xwendekaran.

BI SER ZANÎNGEHÊ DE GIRTIN

Di daxuyaniyê de hate gotin ku hêzên leşkerî bi çekan bi ser zanîngehê de girtiye û bombeyên gazê avêtine. Ev yek binpêkirina qanûnî ye. Her kes dikare nêrîna xwe bîne ziman.

ENTEGREKIRINA BI DARÊ ZORÊ QEBÛL NAKE

Her wiha zanîngehê di daxuyaniyê de destnîşan kir ku ew entegrekirina bi darê zorê qebûl nake. Hêza leşkerî ya ku bi ser zanîngehê de girt şermezar dike û diyar kir ku wan destdirêjî li rûmeta xwendekaran kiriye û gef li siberoja perwerdeyê ya herêmê xwariye.

Di daxuyaniyê de hate ziman ku ji mafê wan e Zanîngeha Rojava serbixwe be, nasname, xweserî û materyalên xwe yê perwerdeyê biparêze.

BANG LI RÊXISTINÊN MAFÊN MIROVAN KIRIN

Her wiha bang li rêxistinên xwendekar, qanûnî, saziyên akademîk ên herêmî û navneteweyî hate kirin ku piştgiriyê bidin zanîngehê.

Di dawiya daxuyaniyê de hate gotin ku zanîngeh cihê zanistê ye, ne qada serdegirtina leşkerî û qutkirina dengê azad e. Zanîngeha Rojava jî heyanî daxwazên wê pêk werin dê aştiyane ji bo mafên xwe tê bikoşe.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Buhayê kirîna pembû hat aşkerakirin

Gotara pêşin

Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir

Nûçeyên Têkildar

YBŞ’ê banga yekîtiya êzîdiyan kir

YBŞ’ê banga yekîtiya êzîdiyan kir

13 mijdar, 2026 - 13:50

Li Gola Meydankê girtina masiyan zêde bûye

Li Gola Meydankê girtina masiyan zêde bûye

15 mijdar, 2026 - 14:19

 Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir

 Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir

12 mijdar, 2026 - 22:27

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

12 mijdar, 2026 - 20:34

Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HKN`ê xwepêşandan kir

Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HK...

15 mijdar, 2026 - 12:25

Tulay Hatîmogûllari: Divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya civakî re bê meşandin

Tulay Hatîmogûllari: Divê têkoşîna ekolojiyê bi aştiya ...

14 mijdar, 2026 - 14:37