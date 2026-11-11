Li Kerkûkê 3 cihên ku çeteyên DAIŞ`ê lê diman hatin rûxandin 

Hikumeta Iraqê diyar kir ku wan li Kerkûkê 3 cihên ku çeteyên DAIŞ`ê lê bi cih bûbûn, keşif kirin û piştre ji holê rakirin û da zanîn ku wan li her sê deveran dest danî ser çek, madeyên xwarinê û tiştên lojîstîk.

Li Kerkûkê 3 cihên ku çeteyên DAIŞ`ê lê diman hatin rûxandin 
ROJANE
11 mijdar, 2026   13:16
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Gerînendetiya Îstixbarata Şeşkerî ya Iraqê bi daxuyaniyekê ragihand ku wan li parêzgeha Kerkûkê 3 baregeh an cihên ku çeteyên DAIŞ`ê lê diman, keşif kirine û piştre îmha kirine.

Gerînendetiyê da zanîn ku ev operasyon li gorî agahiyên îstîxbaratî yên xwedî hûrgiliyê pêk hatiye, çeteyên DAIŞ`ê ew baregeh ji bo piştgiriya lojîstîk a çeteyan bi kar dianîn.

Her wiha diyar kir ku di operasyonê de wan dest danî ser çekeke kalaşinkof, 3 depo û 30 guleyan, li kêleka van wan dest daniye ser madeyên xwarinê û pêdiviyên lojîstîk ên çeteyan.

(sb)

Etîket:

Gotara berê

7 meh e karmendên Stasyona Elok bê mûçe ne

Gotara pêşin

‘Em ê têkoşîna xwe ya ji bo perwerdeya bi kurdî bidomînin’ 

Nûçeyên Têkildar

Li Dêrazorê teqîn

Li Dêrazorê teqîn

9 mijdar, 2026 - 21:58

Hêzên Îsraîlê nehişt cotkar bigihîjin erdên xwe

Hêzên Îsraîlê nehişt cotkar bigihîjin erdên xwe

11 mijdar, 2026 - 11:14

‘Em ê armancên wan ên pîroz pêk bînin’

‘Em ê armancên wan ên pîroz pêk bînin’

11 mijdar, 2026 - 08:33

Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin

Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê ...

10 mijdar, 2026 - 12:19

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Partiyê re civiya

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Pa...

11 mijdar, 2026 - 15:04

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

Li Til Temirê ji ber teqînê 2 zarok birîndar bûn

9 mijdar, 2026 - 20:21