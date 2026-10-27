Li rojhilatê Dêrazorê endamekî Rêveberiya Ewlekariya Dezgehan hat kuştin

Li gundewarê rojhilatê Dêrazorê, endamekî Rêveberiya Ewlekariya Dezgehan ji aliyê êrişkarên nenas ve hat kuştin.

Li rojhilatê Dêrazorê endamekî Rêveberiya Ewlekariya Dezgehan hat kuştin
ROJANE
27 cotmeh, 2026   11:09
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li bajarokê El Delha yê li gundewarê rojhilatê Dêrazorê Endamê Rêveberiya Ewlekariya Dezgehan ê bi navê Husên Hemdî El Şahir, piştî ku ji aliyê çekdarên nenas ve li ser motorsîkletê hat gulebarankirin, hat kuştin.

Li gorî çavkaniyek ji Wezareta Karên Hundir, El Şahir, ku ji gundê El Kessar ê navçeya El Besîra bû, ji ber birînên xwe mir.

(k)

ANHA 

Etîket:

Gotara berê

Li Îranê di Cotmehê de 23 jin hatin kuştin

Gotara pêşin

Di êrişa Urdunê ya ser Sûriyeyê de herî kêm 7 kes mirin

Nûçeyên Têkildar

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

Xwendekarên Dêrikê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kir

27 cotmeh, 2026 - 13:05

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina nasnameyê bingeh e

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina na...

25 cotmeh, 2026 - 02:05

Komîteya Koçberên Girê Spî hişyarî da û banga hevrêziyê kir

Komîteya Koçberên Girê Spî hişyarî da û banga hevrêziyê...

27 cotmeh, 2026 - 13:18

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Komîtya Koçberan êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermez...

28 cotmeh, 2026 - 02:35

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

26 cotmeh, 2026 - 02:55

Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin

Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar k...

26 cotmeh, 2026 - 21:41