Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytrayê dan

Hêzên Îsraîlê qadên çandiniyê yên gundê El Esbeh ê Quneytrayê bi obîsan topbaran kirin.

Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytrayê dan
ROJANE
14 mijdar, 2026   23:35
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hêzên Îsraîlê vê êvarî qadên çandiniyê yên rojhilatê gundê El Esbeh ê Quneytrayê bi obîsên giran topbaran kirin.

Agahiyên der barê encamên topbaranê de nehatin bidestxistin.

Li gorî SOHR‘ê, hêzên Îsraîlê ji destpêka 2026‘an ve 7 êrişên hewayî û 112 êrişên bejahî li dijî Sûriyeyê pêk anîne. Di encamê de bi kêmanî 17 kes hatin kuştin û derdora 13 hedefan (depoyên çekan, navendên leşkerî û erebe) derbe xwarin.

Etîket:

Gotara berê

 Di teqîna li Ceremanayê de 2 kes mirin

Gotara pêşin

Li Fransayê banga grev û xwepêşandaneke nû hatin kirin

Nûçeyên Têkildar

Li Ceremana teqîn: Hejmarek kes birîndar bûn

Li Ceremana teqîn: Hejmarek kes birîndar bûn

14 mijdar, 2026 - 20:20

Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin

Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin

13 mijdar, 2026 - 16:34

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê xwe

Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê xwe

12 mijdar, 2026 - 16:24

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

11 mijdar, 2026 - 17:31

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesifkirin

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesi...

12 mijdar, 2026 - 11:21

Ji bo danîna rêziknameyeke nû ya komînan li Çilaxa civînek pêk hat

Ji bo danîna rêziknameyeke nû ya komînan li Çilaxa civî...

12 mijdar, 2026 - 10:07