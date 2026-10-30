Li gundewarê Derayê 2 zarok ji ber teqîna mayînekê birîndar bûn

Li deştên derdora bajarokê Xirbet Xezale li gundewarê rojhilatê Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn.

Li gundewarê Derayê 2 zarok ji ber teqîna mayînekê birîndar bûn
ROJANE
30 cotmeh, 2026   15:45
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî çavkaniyên herêmî, îro li deştên derdora bajarokê Xirbet Xezale, mayînek ji bermayên şer teqiya, di ecamê de 2 zarok bi giranî birîndar bûn.

Ev sêyemîn bûyera wiha ye ku îro qewimî. Di 2 teqînên mayînên cuda de li gundewarên Til Temir û Minbicê zarokek mir û 9 kes birîndar bûn.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Li gundewarê Şamê xwepêşandanên li dijî Îsraîlê hatin lidarxistin

Gotara pêşin

Koordînasyona Kongra Star a Lubnanê rola jineolojiyê nîqaş kir

Nûçeyên Têkildar

Deriyê Nesib hat vekirin

Deriyê Nesib hat vekirin

28 cotmeh, 2026 - 15:04

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz ...

30 cotmeh, 2026 - 02:35

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

28 cotmeh, 2026 - 22:51

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana Erebî bû

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana...

29 cotmeh, 2026 - 20:31

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

30 cotmeh, 2026 - 20:33

Li gundewarê Şamê xwepêşandanên li dijî Îsraîlê hatin lidarxistin

Li gundewarê Şamê xwepêşandanên li dijî Îsraîlê hatin l...

30 cotmeh, 2026 - 15:44