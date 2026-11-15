 Li Şamê kesek hat kuştin

Li herêma Til a Rîf Şam kesek di mala xwe de hat kuştin.

 Li Şamê kesek hat kuştin
ROJANE
15 mijdar, 2026   21:59
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Îro, li malekê li bajarê Til ê Rîf Şam kesek bi gulebarandina rasterast hat kuştin.

Li gorî agahiyan, beriya kuştinê mala qurbanî hate dizîn, lê hûrgiliyên dîtir der barê hûrgiliyên sûcê yan jî nasnameya êrişkaran de nehatin zanîn.

Li gorî Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê, ji destpêka 2026’an ve hejmara sûcên kuştinê li Sûriyeyê gihîştiye 466 sûcan, di encamê de 518 kes hatine kuştin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

 Îran: Li Tengava Hurmuzê 2 keştî li mayînan qelibîn

Nûçeyên Têkildar

Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HKN`ê xwepêşandan kir

Karkerên Rimêlanê li dijî veguhestina wan bo şirketa HK...

15 mijdar, 2026 - 12:25

Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir

Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir

14 mijdar, 2026 - 15:29

‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girêdayî ye‘

‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girê...

13 mijdar, 2026 - 20:45

Li Qamişloyê hewl tê dayîn kursiyan ji bo dibistanan peyda bikin

Li Qamişloyê hewl tê dayîn kursiyan ji bo dibistanan pe...

13 mijdar, 2026 - 06:08

Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt

Bank pereyên kevn naguherîne, bazirganan bazar girt

14 mijdar, 2026 - 13:56

‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`

‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin`

12 mijdar, 2026 - 15:55