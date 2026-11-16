 Li Laziqiyê mayînek teqiya: Kesek birîndar bû

Di teqîna mayînekê li gundê Eko yê Laziqiyê de kesek birîndar bû.

 Li Laziqiyê mayînek teqiya: Kesek birîndar bû
ROJANE
16 mijdar, 2026   22:43
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Di dema xebatên rakirian cebilxaneyên neteqandî li gundê Eko yê Laziqiyê de yek ji xebatkarên tîma rakirina bermahiyên şer û têkbirina mayînan a girêdayî Wezareta Awarte û Rêvebeirya Karesatan birîndar bû.

Mayîn û bermahiyên şer ên li deverên Sûriyeyê belav in gefan li jiyana sivîl û xebatkarên tîma rakirina mayînan dixwin, vegera şêniyan li mal û zeviyên xwe asteng dikin.

Li gorî Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), ji destpêka 2026’an ve ji ber teqîna bermahiyên şer 289 kes mirine û 490 jî birîndar bûne.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Kongra Star a Lubnanê ezmûna jina Kurd şîrove kir

Gotara pêşin

Di êrişên li ser Xezayê de kesek hat kuştin û 7 birîndar bûn

Nûçeyên Têkildar

Li Qamişloyê bi boneya 25`ê Mijdarê meş hate lidarxistin

Li Qamişloyê bi boneya 25`ê Mijdarê meş hate lidarxistin

16 mijdar, 2026 - 13:21

Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû

Hêzên Îsraîlê bi tangan derbasî Derayê bû

15 mijdar, 2026 - 11:19

 Li Dêrazor û Reqayê mayîn teqiyan: kesek mir

 Li Dêrazor û Reqayê mayîn teqiyan: kesek mir

14 mijdar, 2026 - 18:05

Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn

Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn

13 mijdar, 2026 - 17:41

Xwendekarên Zanîngeha Rojava nehiştin şandeya hikûmetê derkeve heta ku daxwazên wan bicihbînin

Xwendekarên Zanîngeha Rojava nehiştin şandeya hikûmetê ...

16 mijdar, 2026 - 11:48

Li Gundewarê Şamê gorek komî hat dîtin

Li Gundewarê Şamê gorek komî hat dîtin

16 mijdar, 2026 - 18:42