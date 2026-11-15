Bihabûnê bandor li amadekariyên zivistanê jî kiriye

Li bajarê Dirbêsiyê jin ji ber bihabûnê nikarin amadekariya zivistanê bikin.

Bihabûnê bandor li amadekariyên zivistanê jî kiriye
Bihabûnê bandor li amadekariyên zivistanê jî kiriye
Bihabûnê bandor li amadekariyên zivistanê jî kiriye
Bihabûnê bandor li amadekariyên zivistanê jî kiriye
Bihabûnê bandor li amadekariyên zivistanê jî kiriye
Bihabûnê bandor li amadekariyên zivistanê jî kiriye
JIN
15 mijdar, 2026   05:53
HESEKÊ
MÎRAV ÎSO
+

Li herêma Cizîrê û bi taybet li Dirbêsiyê jin li gorî derfetên xwe amadekariyên zivistanê dikin. Amadekariyên zivistanê li gel wan çandeke kevnare ye.

Yazê Mihemed ji meha Îlonê ve dest bi amadekariya zivistanê kiriye. Gelek cureyên xwarinê mîna zeytûn, penîr, masê kewandî û mekdûs çêkirine. Îsot hişk kirine û dimsa hinaran çêkiriye.

Yazê ji 20 salî ve xwe fêr kiriye amadekariya zivistanê bike. Ew dibêje amadekirina zivistanê yek ji çanda wan a kevnar e, lê îsal her tişt biha bûye û xwarin gelekî kêm amade kirine.

Yazê got ew fêr bûne ku her sal amadekariya zivistanê bike û pêdiviyên xwe yên ji bo zivistanê pêk bînin lê îsal ji ber bihabûna kel û pelan nekarîne.

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Rewşenbîrên li Kobanê: Em sînordarkirina perwerdeya bi zimanê kurdî qebûl nakin

Gotara pêşin

Cotkar dibêjin zehmet e îsal çandiniyê bikin

Nûçeyên Têkildar

Kongra Star: Tundiya li dijî jinan pirsgirêkeke mirovî û civakî ye

Kongra Star: Tundiya li dijî jinan pirsgirêkeke mirovî ...

11 mijdar, 2026 - 14:04

Îşkencekirina girtiyan li girtîgeha jinan a Asfahanê

Îşkencekirina girtiyan li girtîgeha jinan a Asfahanê

2 mijdar, 2026 - 15:50

Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin

Di konferansa Kongra Star de jinûveavakirin hat nîqaşkirin

30 cotmeh, 2026 - 05:47

Şehîd Bêrîtan li Qamişloyê hat bibîranîn

Şehîd Bêrîtan li Qamişloyê hat bibîranîn

20 cotmeh, 2026 - 20:10

Saziya Sara daxwaza qanûnên adil û darizandina kujerên jinan kir

Saziya Sara daxwaza qanûnên adil û darizandina kujerên ...

10 mijdar, 2026 - 15:28

YPJ: Ya ku berxwedana Kobanê kir destaneke bêhempa yekitiya gelê me bû

YPJ: Ya ku berxwedana Kobanê kir destaneke bêhempa yeki...

1 mijdar, 2026 - 12:24