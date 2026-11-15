UAVs hover over Palmyra, its surroundings

The skies over the city of Palmyra and its surroundings witnessed the flight of an unknown reconnaissance aircraft, amidst uncertainty regarding its identity and objectives.

UAVs hover over Palmyra, its surroundings
NEWS
15 November, 2026   17:43
NEWS DESK
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The sky over the city of Palmyra and its surroundings witnessed the flight of an unknown reconnaissance aircraft today, amidst uncertainty regarding its identity and the entity it belongs to.

The sky over the city of Palmyra and its surroundings witnessed the flight of an unknown reconnaissance aircraft today, amidst uncertainty regarding its identity and the entity it belongs to.

The Syrian Observatory for Human Rights reported the monitoring of flights in the city's airspace and its surroundings, without any additional information about the nature of the mission or its objectives.

ANHA

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