K. Star holds meetings in Qamishlo on violence against women six corpses discovered in rural Damascus Integration Committee issues statement regarding future of Rojava University mass rally in Amuda to demand the adoption of Kurdish as primary language in education Rojava University students reject use of force to impose decisions on them Rojava University condemns campus raid, forced integration Syriac Language Foundation calls for official recognition of Syriac Kobani students back Rojava University students Protests in Hama's Zone 55 over land expropriation Dêrik Courthouse reopens as courts resume operations Israel targets Hezbollah weapons shipment on Lebanon-Syria border Seminar held in Tirbê Spîyê to mark November 25 European Union discusses strengthening ties with Syria and supporting its stability Rojava University students prevent government delegation from leaving campus