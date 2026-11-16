six corpses discovered in rural Damascus

The remains of six people were found in Harasta, rural Damascus, during the removal of rubble, bringing the number of mass graves discovered in Syria since the beginning of 2026 to 28.

six corpses discovered in rural Damascus
NEWS
16 November, 2026   19:38
NEWS DESK
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The remains of six people were found today in the Ajami area of Harasta city in the Damascus countryside during the removal of rubble from destroyed buildings in preparation for their reconstruction, according to the Syrian Observatory for Human Rights.

The remains of six people were found today in the Al-Ajami area of Harasta city in the Damascus countryside during the removal of rubble from destroyed buildings in preparation for their reconstruction, according to the Syrian Observatory for Human Rights.

The observatory clarified that no information is currently available about the identities of the remains or the circumstances of their deaths, indicating the necessity of subjecting them to forensic examinations to identify the victims and inform their families.

According to the observatory, the number of mass graves discovered in Syria since the beginning of 2026 has risen to 28 graves, containing the remains of 231 victims.

ANHA

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