K. Star holds meetings in Qamishlo on violence against women

Kongra Star has continued its awareness-raising meetings in neighborhoods across Qamishlo and its surrounding countryside as part of the “Unite to End Violence Against Women” campaign. Participants of both genders discussed the daily challenges facing women and ways to strengthen protection and support mechanisms, stressing that violence against women poses an obstacle to social stability and that greater efforts are needed to eliminate it.

K. Star holds meetings in Qamishlo on violence against women
K. Star holds meetings in Qamishlo on violence against women
K. Star holds meetings in Qamishlo on violence against women
K. Star holds meetings in Qamishlo on violence against women
K. Star holds meetings in Qamishlo on violence against women
K. Star holds meetings in Qamishlo on violence against women
WOMAN
16 November, 2026   20:55
NEWS DESK
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Awareness and Training Meetings Involving Both Genders

As part of the ongoing activities of the “Unite to End Violence Against Women – Women, Life, Freedom” campaign, K. Star held a series of meetings in neighborhoods across Qamishlo and its surrounding countryside to highlight violence against women, explore ways to address it, and strengthen women's legal and social protection.

According to a statement, the campaign was launched by the Joint Platform of Women's Organizations and Movements under the aforementioned slogan. Following its launch, K. Star organized a series of training and awareness-raising meetings at several of its centers in Qamishlo's neighborhoods and surrounding countryside, with the participation of both men and women, in an effort to find a fundamental solution to this issue.

Meetings were held today in the Karbawi and the city's Antarîya, Jodi, and Qaddour Bek neighborhoods. Further meetings are scheduled to take place at all centers across the city to discuss the daily challenges facing women and ways to activate protection mechanisms and provide psychological and legal support against all forms of violence.

Violence as an Obstacle to Social Stability

The women organizers who led the meetings highlighted the daily challenges women face in society, emphasizing that violence against women is not merely an individual issue but a genuine obstacle to social stability and democratic development.

They stressed that the persistence of authoritarian mindsets and social customs restricting women's freedom increases the responsibility of women's movements to intensify their organizational and awareness-raising efforts.

Breaking the Silence

The meetings also included open discussions, during which female and male participants shared their experiences and views on ways to break the silence and seek assistance from legal institutions and women's protection centers.

Participants agreed on the need to empower women and highlight their role as essential steps toward safeguarding their rights and protecting them from all forms of exploitation and marginalization.

At the conclusion of the meetings, participants and K. Star members stressed the importance of continuing community dialogue and strengthening collective women's efforts to end violence against women, emphasizing that protecting and empowering women are fundamental to building a cohesive and just society.

ANHA


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