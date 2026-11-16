Integration Committee issues statement regarding future of Rojava University

The Integration Committee announced that the colleges of Rojava University listed in the Ministry of Higher Education's selection process are now officially affiliated with the Qamishlo College Complex, which is temporarily linked to the Euphrates University. Students already enrolled in the unlisted colleges will continue until graduation, but no new students will be accepted. The committee also confirmed that it does not recognize the independent university's selection process and allows applications for the vacancy filling selection process.

Integration Committee issues statement regarding future of Rojava University
NEWS
16 November, 2026   19:00
NEWS DESK
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The Integration Committee issued a statement today, announcing that it met with the presidential board of Rojava University, in coordination with the university presidency, to discuss and implement a number of points related to the future of the colleges and students. The statement read:

The Integration Committee issued a statement today, announcing that it met with the presidential body of the Rojava University, in prior coordination with the university presidency, to discuss and implement a series of points related to the future of the colleges and students. The statement read:
The merger committee met with the presidential body of Rojava University, in prior coordination with the university presidency, to discuss and implement the following points:

1. The accredited colleges within the Ministry of Higher Education's selection process:

 The accredited colleges within the Ministry of Higher Education's selection process:
The colleges affiliated with the University of Rojava, listed in the Ministry of Higher Education's admission process, are considered official colleges under the Qamishli College Complex, which is temporarily linked to the Euphrates University, until the establishment of Al-Hasakah University in the near future. Applications can only be submitted through the official admission link issued by the Ministry of Higher Education. Students from all Syrian provinces will also be welcomed within a few days.

2. Colleges not included in the ministry's selection process:
Regarding the colleges affiliated with Rojava University and not included in the Ministry of Higher Education's selection process, no new students will be accepted in the current academic year until the establishment of Al-Hasakah University.

As for the students who were previously enrolled, they will continue their studies until graduation, following the curricula previously approved by the self-administration, without accepting new batches during this period.

3. Regarding the selection process announced independently by the University of Rojava:
The competition announced by the university outside the framework of the Ministry of Higher Education's competition is not recognized by the ministry. Therefore, registration through it does not grant the student the status of acceptance within the official higher education system, and the student remains outside this system.

4. Opportunity to apply for the vacancy filling competition:
Based on the above, the opportunity is still available for all students who have not previously applied to the Ministry of Higher Education's allocation, by applying to the vacancy filling allocation announced by the ministry, according to the specified conditions and dates.

5. Regarding the language of instruction:

For the colleges that use the Kurdish language in teaching, the enrolled students will continue their studies in Kurdish until graduation, except for the College of Medicine.
The above was communicated to the presidential board of Rojava University to act in accordance with the agreement's content.

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