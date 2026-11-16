Protests in Hama's Zone 55 over land expropriation

Residents of Zone 55 in the city of Hama staged protests today against decisions to proceed with land expropriation procedures and begin implementing a project on their properties. They called for their property rights to be protected and previous decisions to be reviewed.

Protests in Hama's Zone 55 over land expropriation
NEWS
16 November, 2026   15:17
NEWS DESK
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The Syrian Observatory for Human Rights reported protests in Zone 55 in the city of Hama, where a number of residents gathered to oppose the continuation of land expropriation procedures and the launch of a project on their properties.

The protesters gathered in front of the machinery at the site in an attempt to prevent work from continuing. They held banners outlining their demands, including halting expropriation procedures based on laws and decrees issued under the former regime. They said continuing to enforce these measures would perpetuate the consequences of previous decisions that had harmed citizens' rights to their land and property.

Residents reaffirmed their opposition to the implementation of any project before the rights of landowners were guaranteed and their objections addressed. They stressed that investment and development projects should not come at the expense of property rights.

The protests come amid residents' calls to review expropriation decisions inherited from the former regime and find legal solutions that ensure justice for those affected and protect their rights.

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